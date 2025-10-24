Kik Pierie besloot dit jaar op zijn 25e om te stoppen als profvoetballer en zich te richten op zijn eigen onderneming. In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine deelt het voormalig talent openhartig hoe Ajax en Erik ten Hag hem niet alleen professioneel, maar ook persoonlijk probeerden te vormen. "Ik was achttien en net een paar maanden met haar samen..."

De oud-speler van Ajax, SC Heerenveen en Excelsior vertelt over de enorme cultuurverschillen tussen grote en kleine clubs. "De cultuur is totaal anders. In het weekend is het vrijwel altijd hetzelfde, want er moet gewoon gepresteerd worden. Maar doordeweeks zijn de verwachtingen er ook. Bij een kleinere club is het prima als je op maandag of dinsdag een mindere dag hebt, bij grote clubs is daar geen ruimte voor. Ook niet op een hersteldag. Er wordt gewoon verwacht dat je alles top doet", stelt Pierie.

Wonen in een studentenwoning

Maar die hoge eisen gingen verder dan het veld. Pierie onthult hoe zelfs zijn privéleven onderwerp van gesprek was bij Ajax. De club vond het een moeilijke situatie dat hij samenwoonde met één van zijn beste maatjes, die studeerde in de hoofdstad. "Er werd dan gedaan alsof ik in een studentenwoning woonde. De club stimuleerde heel erg dat ik met mijn vriendin zou gaan samenwonen."

"Ze konden het natuurlijk niet bepalen, maar ze zeiden wel met klem dat ze wilden dat ik met haar ging samenwonen. Toen zei ik ook: meneer Ten Hag, ze studeert bedrijfskunde aan de Universiteit in Groningen, dat werkt niet. Bovendien was ik achttien jaar en waren we net een paar maanden samen…", vervolgt Pierie.

Moeite met strikte aanpak

Pierie geeft toe dat hij moeite had met de strikte aanpak van de club. "Ten Hag zag niet dat ik thuiskwam en gewoon een potje op de PlayStation speelde of dat ik een boek las. In zijn perspectief woonde ik samen met een student en deed ik dingen die in het studentenleven gedaan worden. Ik speelde in die tijd bij Ajax niet super. Ik moest echt wennen aan een nieuwe omgeving, daar had ik moeite mee."

Uiteindelijk werd het hem zelfs moeilijk gemaakt om een taalcursus Engels te volgen. "Het kwam volgens hen niet ten goede van mijn prestaties. Maar als ik wel goed had gespeeld, dan had Ten Hag waarschijnlijk gezegd: oh, wat goed dat je proactief daarmee bezig bent. Dat is in mijn ogen het verneukeratieve aan het hebben van twee carrières... Het wordt niet terecht beoordeeld."

Advies voor alle spelers, ook topvoetballers

Pierie weigert mee te gaan in het feit dat topvoetballers géén duale carrière hoeven te doen, omdat ze miljoenen verdienen. "De reden van een duale carrière is niet alleen om te zorgen dat je na je carrière nog een boterham verdient... Je moet er daarmee voor zorgen dat je uitvindt wie je bent op het moment dat er niet meer voor je geklapt wordt en je niet meer je voetbalschoenen aan hebt", stelt hij.

Nieuwe wereld ontdekken

De oud-profvoetballer vindt het belangrijk om zich uit te spreken over het vaak benoemde zwarte gat waarin spelers terechtkomen als ze stoppen met hun carrière. "Als voetballer word je heel veel bij de hand genomen. Je moet alleen zorgen dat je thuis geen gekke dingen doet, maar het ontbijt staat voor je klaar, de inhoud van de bespreking staat voor je klaar en zelfs je enkel wordt getapet. Als je stopt met je carrière, moet je in één keer een nieuwe wereld gaan ontdekken."

Zijn advies aan jonge spelers? Begin klein met het ontwikkelen van jezelf buiten het voetbal. "Die switch kun je tijdens je carrière al maken. We hebben het nu ook niet over twintig uur per week, maar we hebben het over een uurtje per dag. Of start met een uurtje drie dagen in de week. Die tijd is er echt", adviseert Pierie.

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwste aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine gaan Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld in gesprek met oud-voetballer Kik Pierie. Op slechts 25-jarige leeftijd besloot hij zijn profcarrière te beëindigen om zich volledig te richten op zijn maatschappelijke ambities. Dit besluit kwam niet voort uit een gebrek aan clubs, maar uit zijn eigen keuze om een andere weg in te slaan.

Tijdens het gesprek deelt Pierie openhartig zijn ervaringen uit de periode voorafgaand aan zijn besluit. Hij spreekt over de druk van het label ‘talent’, hoe het was om samen te werken met John Heitinga, en de impact van leiders als Dusan Tadic en Daley Blind in de Ajax-kleedkamer. Daarnaast verrijkt hij de aflevering met persoonlijke anekdotes en waardevolle inzichten over het belang van het opbouwen van een leven en carrière buiten het voetbal.