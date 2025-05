'Gestreelde' Jan van Halst reageert op afgrijselijke Ajax-periode: 'Dan denk je, waar zijn we nu weer in beland?'

In een openhartig gesprek blikt Jan van Halst terug op zijn verleden als directeur bij FC Twente en Ajax. Daarin bespreekt hij zijn lessen bij beide clubs en zijn huidige ambities binnen de sport. Een carrière vol hoogte- en dieptepunten, waarin samenwerking, respect en groei centraal stonden. "Eigenlijk ben ik helemaal niet iemand van het conflict", aldus de voormalig bestuurder tegen Sportnieuw.nl.

Na zijn spelerscarrière kwam Van Halst op kantoor bij FC Twente terecht in diverse functies. "Die negen jaren gingen écht top. Toen klikte het op een gegeven moment niet meer zo goed met de toenmalige voorzitter en we hadden alles wel bereikt. Ik dacht: dan kan ik wel gaan strijden, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Ik ben sowieso niet van het conflict. Dus toen zei ik: 'nou, dit is ook een mooi moment'", vertelt Van Halst.

Pijnlijke terugkeer bij FC Twente

Uiteindelijke keerde Van Halst in 2016, na vijf jaar werkzaam geweest te zijn bij een sportmarketingbedrijf, terug bij zijn cluppie. "Ik zag mijn club afglijden. Maar als ik heel eerlijk ben, dan had daar beter een crisismanager gepast. Het was echt crisis bij die club. Dat betekent ook met het mes op tafel onderhandelen en hard zijn. Dat ben ik helemaal niet. Ik denk vanuit samenwerking en groei. Er werd helemaal niet aan opbouwen gedacht. Het was gewoon keihard overleven. Dus ja, dat heb ik verkeerd ingeschat. En dat was een hele belangrijke les."

Verkeerde timing bij Ajax

De voormalig directeur vertelde ook over zijn periode bij Ajax, die begon met onverwachte uitdagingen. "Ik had helemaal niet de ambitie om weer in het voetbal te komen. Maar dan vraagt Ajax je en dat streelde me best wel. Binnen vier dagen ging alleen de algemeen directeur weg. En toen bleek ook dat de opvolging niet goed was en dat de samenwerking zelfs heel pijnlijk was. Ja, dan denk je, waar zijn we nou weer in beland?", deelt een openhartige Van Halst bij zijn boekpresentatie.

De oud-Ajacied weigerde de handdoek in de ring te gooien. "Dan kan je twee dingen doen: hard wegrennen of rechtop blijven staan en proberen te helpen. En dat heb ik zes maanden gedaan." Hij benadrukte echter dat de rol vanuit governance-structuur onhoudbaar was. "Als raad van commissarissen moet je de directie controleren. Dus dan zou ik in de RvC mijn eigen werk moeten controleren. Hoe ongezond is dat? Nee, dat leek me niet verstandig."

Contact met Ajax-mensen en huidige situatie

Ondanks de spanningen binnen de Amsterdamse club kijkt hij met plezier terug op die tijd. "Ik heb met heel veel mensen binnen Ajax nog heel leuk contact. Ze komen ook bij de boekpresentatie: Alex Kroes, Suzanne Lenderink, Kelvin de Lang. Dat is hartstikke leuk. Ook al was die periode sportief en organisatorisch een slechte tijd, binnen die vier muren hebben we heel veel wederzijds respect opgebouwd."

Van Halst is blij dat Ajax weer de stijgende lijn te pakken heeft. "Nu zijn ze met Kroes en Marijn Beuker goed bezig en ook als je kijkt naar de resultaten, dan is dat fantastisch", vervolgt de oud-bestuurder, die dit niet zag aankomen. "Niemand, denk ik. Aan het begin van het seizoen zag ik een oefenwedstrijd. Die technische staf zat er zo strak bovenop. Toen dacht ik wel: die gaan wel de boel wakker schudden. En dat is gebleken."

'Als Ajax maar kampioen wordt'

De vraag of Ajax dit seizoen kampioen wordt, beantwoordt hij met een grote glimlach. "Ik denk het wel. Het is niet allemaal eventjes soepeltjes. Maar ja, eigenlijk diep in mijn hart – en zo'n voetballer was ik ook – ik vind het ook mooi om vechtend kampioen te worden. In plaats van alles met 8-0 te winnen en iedereen van de mat te tikken. Nou, dat hebben ze wel gedaan dit seizoen. Misschien zelfs in de allerlaatste wedstrijd, als het maar gebeurt."

Toekomstplannen

Over een mogelijke terugkeer in het voetbal is Van Halst stellig. "Ik heb heel leuk werk. Ik train en coach leidinggevenden en teams in het bedrijfsleven. Er zijn heel veel parallellen met voetbalteams, samenwerkingen en organisaties. Daar heb ik heel veel ervaring mee opgedaan. Dat kan je fantastisch gebruiken bij die trainingen. Dus dat doe ik eigenlijk het allerliefst." Zien we hem niet meer bij een voetbalclub de komende jaren? "Nee, ik denk het niet. Maar zeg nooit nooit."