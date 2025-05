'Gezellige' Noa Lang reageert op beladen overwinning: 'Nog nooit zo boos gezien'

Uitgerekend Noa Lang was zondag met twee doelpunten verantwoordelijk voor een overwinning met PSV op zijn oude club Feyenoord, waar hij behoorlijke fluitconcerten en spreekkoren op zich afgevuurd kreeg. "Dan is het je taak om je koppie erbij te houden," zegt hij achteraf.

Noa Lang en Feyenoord: het is een ongelukkig huwelijk dat een lange geschiedenis kent. Als klein jongetje speelde hij in de jeugdopleiding van de Rotterdammers, maar van liefde voor zijn club is op dit moment nauwelijks sprake. De aanvaller van PSV kon rekenen op flinke fluitconcerten wanneer hij in balbezit was en nadat hij scoorde waren de rapen al helemaal gaar.

Provocerend juichen

Lang heeft zich wel vaker provocerend opgesteld wanneer hij tegen Feyenoord speelde, en dat was deze keer niet anders. PSV kwam vroeg in de wedstrijd op een 2-0 achterstand en had zich terug geknokt na 2-1, toen Lang de gelijkmaker binnen werkte. Vervolgens ging hij provocerend juichen pal voor het thuispubliek en kon daarbij rekenen op een flinke bierdouche.

Niet veel later maakte hij ook de winnende 2-3, waarmee hij een mogelijk kampioenschap voor Ajax op zondag 11 mei 2025 heeft vergooid. Ajax had zondag namelijk kampioen kunnen worden als het zou winnen tegen NEC en PSV zou verliezen tegen Feyenoord.

'De vijandige Kuip'

Na de bizarre overwinning, verscheen het 'enfant terrible' voor de camera's van ESPN, waar hij laconiek vertelde het "gezellig" te hebben gevonden, toen Hans Kraay jr. hem vroeg hoe hij het vond om in "De vijandige Kuip" te spelen.

"Ik weet van tevoren al hoe ik hier wordt ontvangen. Dan is het gewoon je taak om je koppie erbij te houden en ze (Feyenoord-aanhang, red.) stil te krijgen," legde de PSV'er uit. "Ze fluiten me altijd uit, maar ik heb volgens mij al vijf keer tegen ze gescoord, dus vooral blijven fluiten"

'Nog nooit zo boos gezien'

De wedstrijd verliep in de eerste helft alles behalve vlekkeloos voor de Eindhovenaren. "Het is natuurlijk schandalig hoe wij de eerste tien minuten begonnen," concludeerde Lang. Niet alleen hij, maar ook Peter Bosz verafschuwde de eerste helft: "Ik zeg je eerlijk; ik heb hem nog nooit zo boos gezien als vandaag," deelde de aanvaller. "Ik kan het beter niet herhalen, maar hij was heel boos."

Al met al leek de voetballer, die regelmatig als arrogant wordt bestempeld, zelf tevreden met zijn prestaties: "Goeie speler he, die scoort," zegt hij over zichzelf wanneer hij de beelden terugziet. Hij heeft duidelijk geen spijt van zijn houding na het eerste doelpunt: "Dat zit in mijn karakter. Dan hadden ze ook niet zo provocerend tegen mij moeten doen. Ik heb de meest rare dingen over mijn kinderen en moeder gehoord. Dan moet je ook tegen een stootje kunnen als je 2-3 in eigen huis eraf gaat."

