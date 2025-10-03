Voor Martijn Meerdink was het vrijdag een dag vol emotie en herinneringen. Zijn zoon Mexx kreeg namelijk van bondscoach Ronald Koeman een oproep voor het Nederlands elftal. In huize Meerdink leidde dat nieuws tot trots, kippenvel en een flinke glimlach bij de oud-international, die zelf ooit één keer Oranje mocht vertegenwoordigen.

"Dit is goed voor een gigantisch kippenvelmomentje", reageerde Martijn Meerdink in gesprek met De Telegraaf. De oud-speler van AZ zag zijn zoon de afgelopen weken vaker genoemd worden in de wandelgangen rond Oranje, maar had zelf niet verwacht dat de oproep nu al zou komen. "Mexx moet bij AZ gewoon minuten maken en van daaruit stappen zetten. Er lopen nog twee oudere spitsen rond, vroeg of laat komen daar plekken vrij."

In de voetsporen van vader

Als Mexx daadwerkelijk zijn debuut maakt, schrijft hij geschiedenis. Tot nu toe zijn er slechts negen vader-zooncombinaties die het Oranje-shirt droegen. Onder meer Johan en Jordi Cruijff, Danny en Daley Blind en Patrick en Justin Kluivert gingen hem voor. Voor de familie Meerdink lonkt nu ook dat hoofdstuk.

Voor Martijn zelf bleef de teller op één interland staan. In 2005 scheurde hij zijn kruisbanden tijdens de laatste training voor zijn beoogde debuut, na een ongelukkige struikelpartij van Ruud van Nistelrooy. "Ik dacht even: misschien was dit wel mijn laatste kans", herinnert hij zich. Toch vocht hij zich terug en pakte in 2006 alsnog zijn enige 'haasje', tegen Ecuador.

Een moment om te koesteren

Martijns eigen Oranje-verleden maakt de trots alleen maar groter, maar hij predikt geduld. "Ik ben er te nuchter voor om hem in Oranje te praten. Laat anderen dat maar doen. Hij moet zich bij AZ blijven ontwikkelen, dan komt de rest vanzelf."

Of Mexx tijdens deze interlandperiode ook écht minuten maakt, moet nog blijken. Maar voor de familie uit Winterswijk is het hoe dan ook een moment om te koesteren. "Als je je eigen zoon straks in dat shirt ziet, dat is onbeschrijfelijk", sluit een trotse vader af.

Spannende dagen voor Meerdink én Oranje

Voor Mexx Meerdink wordt het dus een bijzondere interlandweek. Donderdag wacht eerst een uitwedstrijd tegen Malta, gevolgd door het duel van zondag 12 oktober in de Johan Cruijff ArenA tegen Finland. Daarbij staat er de nodige druk op de ploeg van Koeman, want de vorige interlandperiode was ronduit teleurstellend.

Oranje moet zich herstellen in de strijd om een WK-ticket. Of de AZ-spits zijn eerste minuten krijgt, is nog onzeker, maar alleen al de ervaring in deze beladen week kan voor Meerdink van grote waarde zijn.

