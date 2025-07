FC Barcelona zou deze zomer mogelijk voor een zeer pikante transfer kunnen zorgen. De Catalaanse club heeft namelijk interesse getoond in Rodrygo, de Braziliaanse aanvaller van aartsrivaal Real Madrid.

FC Barcelona heeft interesse getoond in Rodrygo. Volgens UOL Esporte hebben de Catalanen ook al contact gelegd met de entourage van de Braziliaanse aanvaller, die een wens heeft om Madrid te verlaten.

Vertrekwens

De Braziliaanse sterspeler heeft openlijk zijn intentie uitgesproken om zijn geluk elders te beproeven. Deze vertrekwens komt mede door zijn ontevredenheid over zijn situatie bij de Madrilenen. Rodrygo is niet blij met het gebrek aan speeltijd bij de club.

Zo liep deze irritatie het afgelopen seizoen flink uit de hand. Nadat hij geen speelminuten kreeg in de Classico die met 4-3 werd verloren, sloot Rodrygo zichzelf op in zijn eigen huis en was boos op praktisch iedereen binnen de club.

Tijd voor iets nieuws

Na zes jaar in Madrid lijkt Rodrygo de conclusie te hebben getrokken dat het tijd is voor iets nieuws. De Braziliaan arriveerde destijds als veelbelovende speler van Santos bij Real. Alles bij elkaar heeft hij, gezien zijn speeltijd en bijdrage aan het team, grotendeels aan de verwachtingen voldaan. Maar Real Madrid is altijd op zoek naar de grootste sterren, niet alleen op het veld maar ook qua imago. Dat is niet iets wat Rodrygo altijd met zich meebrengt.

Verschillende Premier League-clubs hebben interesse getoond, maar er ligt nog geen officieel bod bij Real. Het is afwachten of Barcelona de beslissende stap zet en hoe Florentino Pérez op deze ontwikkeling zal reageren.

Directe transfers

Vanwege de intense rivaliteit tussen Real Madrid en FC Barcelona zijn directe transfers tussen de twee clubs zeer zeldzaam. De laatste speler die van de Spaanse hoofdstad naar Catalonië vetrok, was Luis Enrique in 1996. De beruchtste en bekendste transfer tussen de clubs was die van Luis Figo, die in 2000 naar Los Blancos transfereerde.

