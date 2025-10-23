'David tegen Goliath in al zijn glorie'. Dat is de conclusie die Britse media trokken na het sprookje van Go Ahead Eagles tegen Aston Villa in de Europa League.

In een sfeervolle Adelaarshorst voltrok zich wat bij David tegen Goliath ook gebeurde. Iedereen dacht dat David (Go Ahead) geen kans had, maar met zijn slinger en één steen versloeg hij Goliath (Aston Villa). Dat was ook de conclusie van de Daily Mail. ' Dit was een basiselftal met een waarde van meer dan 300 miljoen aan transfersommen. Ter vergelijking: Go Ahead Eagles had vorig seizoen een omzet van slechts 20,8 miljoen', schreven ze.

'Onverklaarbaar zwak'

Ook de lokale krant spaarde Aston Villa niet. Birmingham Mail had het over 'een van de meest gênante Europese avonden in jaren'. Ook noemden ze de tweede helft van Villa, waarin ze een penalty misten, 'onverklaarbaar zwak'. Als The Villans hadden gewonnen, dan hadden de Britse media er waarschijnlijk een klein artikeltje aan gewijd. Dat is nu niet het geval. The Guardian constateerde dat het een 'Europa League-vernedering' was voor de Engelse topploeg.

The Telegraph haalde de stand op de ranglijst van Go Ahead aan. 'Net toen Aston Villa dacht dat ze de storm van het begin van het seizoen hadden doorstaan, liet een uitwedstrijd tegen de twaalfde beste club van Nederland hen weer doorweekt en geklopt achter', schreven ze. 'Het ergste was dat de verdediging van Villa met beschamend gemak werd geklopt door Go Ahead Eagles, die simpelweg twee lange ballen speelden. We kunnen aannemen dat Erling Haaland zich in de handjes zal wrijven', zeiden ze doelend op de confrontatie van zondag.

