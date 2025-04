'Goed huwelijk' Robin van Persie en Feyenoord gerelativeerd: 'Dat kan nog helemaal niemand zeggen'

Robin van Persie is bezig aan een lekkere reeks bij Feyenoord. Sinds zijn controversiële stap vanaf sc Heerenveen, schijnt de zon weer in Rotterdam en is de strijd om plek 2 met PSV geopend. Robert Maaskant relativeert dat succes. "Een compleet Feyenoord is gewoon een heel goed elftal."

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine wordt de tijd van Robin van Persie bij Feyenoord besproken. Sinds hij er is gaat het lekker in Rotterdam en is de weg omhoog gevonden. "Ik ga dat toch wat relativeren", zegt Robert Maaskant over het goede huwelijk in De Kuip. "Als Feyenoord compleet is, dan is het gewoon een goed elftal." Hij vindt dat de groep weer fit raakte, toen Van Persie kwam.

Robin van Persie heeft geluk aan de kont hangen bij Feyenoord: opvallend 'negatieve' statistieken Feyenoord-trainer Robin van Persie heeft het qua resultaten goed voor elkaar, maar het spel laat nog héél erg te wensen over. De Rotterdammers behaalden zaterdagmiddag tegen AZ hun vierde overwinning op rij, maar opnieuw was het spel verre van overtuigend.

'Dat geldt nu ook voor Van Persie'

"Eerder hebben ze ook al goed gepresteerd, ook met Brian Priske. In de Champions League wonnen ze van grote ploegen. Op het moment dat ze compleet waren en zelf niet per se hoefden. Dat is ideaal voor Feyenoord en dat geldt nu ook zo voor Van Persie."

Beluister de elfde aflevering van De Maaskantine.

Maaskant wil nog niet oordelen over de kwaliteit van de kersverse trainer van Feyenoord. Daarvoor is het nog te vroeg. "Dat kan nog helemaal niemand zeggen", concludeert hij. "Maar hij neemt wel een bepaald bravoure mee en laat bepaalde spelers erg goed spelen. Igor Paixao en Hadj Moussa floreren. Maar het is ook gewoon een compleet elftal en dan ben je de nummer drie van Nederland."

'Emotionele' Robin van Persie straalt bij Feyenoord: gebalde vuisten, vaderlijk voetbaladvies en een bulderende John de Wolf Robin van Persie heeft het aardig op de rit bij Feyenoord. De 41-jarige trainer staat bekend om zijn eigenzinnige kijk op voetbal, maar hoe presenteert hij zich tijdens een wedstrijd? Sportnieuws.nl volgde de ex-topspits op de voet tijdens het duel met Go Ahead Eagles en vroeg hem naar zijn betrokkenheid. "Dan hoor je die prachtige stem van John de Wolf over het veld bulderen", zegt Van Persie.

Image van Van Persie

Van Persie schittert ook al weken op de sociale media. Elke wedstrijd in De Kuip speelt hij even een balletje over met de kleine mascotte en ook bij persconferenties komt hij goed en vriendelijk voor de dag. "Dat snapt hij natuurlijk allemaal goed. Dat is het voordeel van oud-international zijn. Daarbij is hij ook gewoon een held van de club", zegt Maaskant. "Ook is het allemaal wat makkelijker in je eigen taal; een grapje met de pers of een gevat antwoord geven."

Op dat gebied moet Maaskant een compliment aan zijn voorgang Brian Priske geven: "Hij ging op een gegeven moment Nederlands spreken, zo makkelijk is dat niet. Laten wij maar even naar Denemarken gaan en die taal spreken." Maaskant heeft daar daadwerkelijk ervaring in. Hij was trainer in Polen en in Wit-Rusland. "Daar kwam ik er ook niet uit in hun eigen taal. Met Engels wilde dat wel. Maar het is niet zo makkelijk om dan nuances te brengen."

Matig Feyenoord schudt AZ definitief van zich af in strijd om plek 3, jacht op PSV geopend Feyenoord heeft definitief afstand genomen van AZ in de strijd om plek drie. Voor de Alkmaarders was dit dé laatste kans om de race met Feyenoord nieuw leven in te blazen, maar in eigen huis kwam het niet verder dan een 0-1 nederlaag. Voor de ploeg van Robin van Persie was het alweer de vierde zege op rij, waardoor de blik op plek twee kan.

Beluister De Maaskantine

In de elfde aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over de beste speler van de Eredivisie. Verder blikt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld over zijn eigen toekomst als trainer, de spannende strijd om plek 2 en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

Elke aflevering wordt afgesloten met de rubriek de 'Slotfase', waarin Maaskant inzoomt op de prestaties van succescoach Arne Slot van Liverpool in Engeland. Bekijk hieronder de gloednieuwe podcast of check in via Spotify of YouTube, waar de uitzending ook te bekijken is.