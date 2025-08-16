Lamine Yamal staat momenteel bekend als misschien wel het grootste talent in de voetballerij. De 18-jarige aanvaller is van grote waarde voor FC Barcelona en het Spaanse nationale elftal. Er zijn echter ook zorgen om de speler. Dit heeft allemaal te maken met zijn levensstijl.

Deze zomer waren de feestjes en vrouwen van Yamal de gespreksonderwerpen die de gemoederen bezighielden. Het toptalent werd meermaals gespot met allerlei verschillende dames. Influencers en TikTok-sterretjes als Fati Vázquez, Alex Padilla en Uxué López waren in het bijzijn van Yamal. Ook werd hij op de wateren van Ibiza gespot met een jacht met maar liefst acht dames op het dek.

Feestjes

De vrouwen zijn echter niet het probleem voor FC Barcelona-voorzitter Joan Laporta. Hetgeen waar hij en de club zich veel meer zorgen over maken zijn de discrete privéfeestjes van Yamal deze zomer.

Het is zelfs zo menens dat de Spaanse krant El Economista, een gerenommeerd medium, in juli een artikel over de fuifjes van Yamal publiceerde. De kop: 'Lamine Yamal preocupa al Barça’, wat in het Nederlands 'Barça maakt zich zorgen over Lamine Yamal' betekent.

Het artikel beschrijft dat de dames van Yamal niet als slechte invloed worden gezien door de club. Maar wat er de afgelopen twee maanden gebeurde tijdens de voetballer zijn privéfeestjes, waaronder in Brazilië met Neymar Jr., ligt een stuk lastiger. Zijn vrienden uit de muziek- en modewereld zijn er vaak bij, en op zulke avonden heeft de club weinig zicht op wat er gebeurt: hoeveel er wordt gedronken of hoeveel nachtrust hij krijgt. Barcelona tast daarin volledig in het duister.

Ronaldinho

Deze twijfels zorgen ervoor dat FC Barcelona hoopt dat hun toptalent niet hetzelfde pad inslaat als zijn idool Neymar of voormalig sterspeler Ronaldinho. De laatstgenoemde won de Ballon d'Or in 2005. Hij was een van de beste voetballers ter wereld, maar het nachtleven van de Braziliaan zorgde ervoor dat zijn carrière bergafwaarts ging.

Ronaldinho meldde zich vanaf 2007 steeds vaker geblesseerd af. Ondertussen werd hij meer gezien op feestjes en in nachtclubs dan op het trainingsveld. De carrière van de Braziliaan kreeg na zijn 25ste een flinke knak door alcoholgebruik en het nachtleven.

Het hoeft voor Yamal niet per se dezelfde kant op te gaan als bij Ronaldinho, maar Laporta blijft waakzaam. Hij en de club treffen maatregelen. Ze zijn druk bezig om het toptalent een goede begeleiding te bieden, zodat hij het maximale uit zijn carrière kan halen.