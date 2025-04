Grote zorgen om ex-Bayern München-speler: Champions League-winnaar opgenomen in ziekenhuis

Slecht nieuws omtrent ex-Bayern München-speler Luiz Gustavo: de 37-jarige voetballer is opgenomen in het ziekenhuis. Hij moet daar voorlopig nog blijven.

Gustavo, die tegenwoordig uitkomt voor FC São Paulo, klaagde zaterdagochtend vóór de training over pijn op de borst. Hij werd onderzocht door de medische staf en direct overgebracht naar het Albert Einstein-ziekenhuis voor verder onderzoek. Dat meldt de club in een bericht op X.

Após se queixar de dores na região torácica na chegada ao CT, o volante Luiz Gustavo foi avaliado pelo departamento médico do clube e imediatamente encaminhado para o Hospital Albert Einstein, onde passou por exames de imagem que verificaram a existência de um tromboembolismo… pic.twitter.com/sbrIzLy5oC — São Paulo FC (@SaoPauloFC) April 5, 2025

"Hij werd onderzocht door de medische staf van de club en direct doorverwezen naar het Albert Einstein-ziekenhuis, waar beeldvormend onderzoek uitwees dat hij een longembolie had opgelopen", zo staat in het bericht. "De speler is ter observatie en behandeling naar het ziekenhuis gebracht en zal daar de komende dagen blijven, totdat verdere onderzoeken zijn uitgevoerd."

Longembolie

De Braziliaanse middenvelder heeft dus een longembolie. Dat is een verstopping van een bloedvat in de longen. Hierdoor kan je niet goed ademen. Herstellen hiervan kan wel even duren, vaak is dit zo'n 3 maanden.

Luiz Gustavo

Luiz Gustavo Dias is een Braziliaanse profvoetballer die voornamelijk als verdedigende middenvelder speelt, maar ook uit de voeten kan als centrale verdediger. In het begin van zijn carrière speelde hij bij kleinere Braziliaanse clubs. In 2007 vertrok hij naar Europa, naar Duitsland om precies te zijn. Daar ging hij spelen voor Hoffenheim. Gustavo deed het daar zo goed, waardoor hij in 2011 een transfer naar Bayern München verdiende. Daar won hij meerdere prijzen, waaronder de Champions League in 2013. Later speelde de Braziliaan nog bij clubs als VfL Wolfsburg, Olympique Marseille, Fenerbahçe, Al-Nassr en tegenwoordig speelt hij voor FC São Paolo. Daarnaast speelde hij 41 interlands voor Brazilië, waaronder de beruchte halve finale tegen Duitsland in 2014, waarin ze met 7-1 van de mat werden gespeeld.