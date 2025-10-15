Guus Hiddink (78) maakte in zijn rijke carrière het nodige mee. Als bondscoach was hij werkzaam in onder meer Zuid-Korea, Australië en ook Rusland. In dat laatste land maakte hij een bizarre confrontatie mee in de kleedkamer. Om een statement te maken, moest hij optreden tegen de premier van het land. "Ik pakte hem zo met mijn elleboog beet", vertelt hij in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

In de voetbalpodcast van Sportnieuws.nl praat de ervaren Guus Hiddink honderduit over zijn avonturen in het buitenland, waar hij deels ook afhankelijk was van tolken. Dat ging de ene keer wat beter dan de andere keer. Zo vertelt hij dat hij in Turkije nogal last had van een zeer bemoeiende tolk. "Ik ging naar Fenerbahçe en had daar een Turkse jongen die ook Duits sprak. Dat was onze voertaal dus", begint hij.

Vervelende tolk

Al gauw liep die samenwerking niet helemaal goed. "Op een gegeven moment vertelde ik iets aan de groep dat twee minuten duurde. Hij nam het over en ineens werd het zes minuten", zegt hij nog altijd verbaasd. "Ik dacht toch: er zal toch niet zoveel verschil zitten tussen Duits en Turks in duur? Dus ik liet het checken, of mijn bedoeling wel op de juiste manier over kwam. Het bleek een totaal ander verhaal, dus ik bedoel maar: altijd checken welke mensen jij in je staf gaat halen."

Gelukkig kende Hiddink ook goede tolken, waaronder een in Rusland. "Daar heb ik nu nog altijd contact mee. Dat was de nummer drie kwaliteitsspeler in het Sovjet-tijdperk", omschrijft Hiddink. De speler had een bijzondere carrière meegemaakt.

Barre omstandigheden in Siberië

"Hij scoorde een tijdje niet, dan kwam er een hoge pief naar hem toe. Die vertelde: Als jij nu niet gaat scoren, hebben wij een clubje voor je bij Magadan en dat ligt vlakbij Siberië. Hij schrok en ging maar weer gauw scoren." Het is een voorbeeld van een bepaalde repressie in het land die Hiddink ook herkende.

Als bondscoach van Rusland maakte hij een bizarre situatie mee, toen hij daar net aan de slag ging. "In het begin ga ik altijd met de armen over elkaar zitten en kijken wat de situatie is, om later daar over door te gaan. Wij speelden een oefenwedstrijd tegen Litouwen en de president van de federatie, Vitaly Mutko, kwam de kleedkamer in vlak voor de wedstrijd. Hij ging de selectie toespreken, maar deed daar twintig minuten over."

Clash met de president

Hiddink liet het even gaan, maar sprak hem de dag erna aan. "Joh, prima dat je dat doet", zei Hiddink, "Maar doe dat de volgende keer even wat korter. Daar ging hij mee akkoord." Maar het liep niet zoals afgesproken. "Volgende keer stond hij er weer, met zijn bodyguards, en ik sta bij de deur. Ik liet de president binnen, maar de bodyguards liet ik staan. Dat was al een shock. Hij stond weer voor de groep en liep keurig naar buiten."

Maar terwijl hij en Hiddink allebei hun weg gingen, zag de Nederlander de premier weer terug naar de kleedkamer lopen om het team opnieuw toe te spreken. "Ik dacht wat moet ik nou? Ik heb hem twintig seconden gelaten, ben daarna naar hem toe gelopen en hem met mijn elleboog arm in arm gepakt. Ik liep samen met hem naar buiten en de jongens keken verbaasd op", vertelt Hiddink.

Het doel voor Hiddink was om de spelers op scherp te zetten én direct een boodschap te geven. "Ik moest door de autoriteit heen breken. Ze moesten niet bang zijn om fouten te maken. Vitaly accepteerde dat ik hem mee nam en de jongens wisten dat het nu hun beurt was om te presteren."

Beluister Sportnieuws.nl De Maaskantine

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl De Maaskantine was niemand minder dan ex-toptrainer Guus Hiddink te gast. De geboren Varssevelder werd als coach wereldburger en neemt ons mee in zijn sportieve reis die als een rode draad door zijn leven loopt. Ook vertelt hij over zijn nieuwe hobby: golf, dat hij niet onverdienstelijk speelt.

Guus Hiddink, Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld duiken in memorable momenten van Hiddinks carrière, van zijn start bij PSV tot aan een confrontatie in Rusland. Hiddink vertelt over zijn adviesrol bij De Graafschap, omgang met oud-topspelers en gaat ook in op het huidige Nederlands elftal en de rol van Ronald Koeman.