'Hadj Moussa binnenkort naar Feyenoord'

Feyenoord zou binnenkort een aanvaller rijker zijn. De Telegraaf meldt dat de 22-jarige Anis Hadj Moussa onderweg is naar De Kuip. Ook Ajax, PSV en een aantal Spaanse en Belgische clubs zouden interesse hebben getoond in de buitenspeler van Vitesse, maar naar verluidt trekt Feyenoord aan het langste eind.

Volgens De Telegraaf hebben de Feyenoorders een deal bereikt met Hadj Moussa, een officieel transferbericht is in de maak. De aanvaller speelt nu nog voor Vitesse, dat hem sinds winterstop huurt van Patro Eisden. In het verleden stond de in Parijs geboren Hadj Moussa onder contract bij RC Lens en speelde hij op het derde niveau van België bij Olympique Charleroi.

De tweevoudig Algerijns international indruk doet goede zaken in Arnhem, ondanks de slechte prestaties van de club. Hadj Moussa kwam in 7 wedstrijden tot 1 goal, 1 assist en 16 schoten op doel.