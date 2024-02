Haller tikt Ivoorkust voor uitzinnig thuispubliek naar derde Afrika Cup-titel

Sébastien Haller heeft gastland Ivoorkust de Afrika Cup geschonken. De oud-Ajacied tikte de winnende binnen: 2-1. Het is de de derde keer dat 'De Olifanten' het Afrikaanse landentoernooi winnen.

Nederlandse tintjes aan Afrika Cup-finale

Ivoorkust won al de Afrika Cup in 1992 en 2015. De editie van 2023, want zo heet deze Afrika Cup officieel, gaat onder toeziend oog van oude helden als Didier Drogba en Salomon Kalou naar de Ivorianen.

Nigeria baalt dat nog via een oud-speler van FC Groningen en FC Dordrecht op voorsprong was gekomen. William Troost-Ekong, geboren in Haarlem, liet de Nigerianen even dromen. Zij moeten blijven teren op die ene Afrika Cup-eindwinst in 1994 toen de Nederlandse bondscoach Clemens Westerhof de 'Super Eagles' naar de titel leidde.

Wedstrijdverslag finale Afrika Cup: Nigeria - Ivoorkust

Winnaar Ivoorkust had ook veruit het betere van het spel in de Afrika Cup-finale. 'De Olifanten' denderden over het veld en leken op weg naar het openingsdoelpunt. De Ivorianen konden alleen het Nigeriaanse doel niet goed vinden. Zo kreeg Simon Adingra een levensgrote kans. Zijn schot kon gered worden door doelman Stanley Nwabili. Aan de andere kant viel daarna uit het niets het doelpunt.

Troost-Ekong torende hoog boven iedereen uit in de 38e minuut en kopte de bal tegen de netten. De Nigeriaanse fans schreeuwden van vreugde. Het hele toernooi blinken de Nigerianen al niet uit qua voetbalspel, maar wel qua effectiviteit.

William Troost-Ekong juicht na het openingsdoelpunt. Helaas voor Nigeria ging Ivoorkust er toch nog met de Afrika Cup vandoor.

Sterspeler Kessié brengt Ivoorkust langszij

De thee was nog niet eens goed verwerkt of Ivoorkust had alweer een grote mogelijkheid op een doelpunt. Max Gradel kreeg de bal plots voor zijn voeten, maar kon van dichtbij niet raak schieten.

Na een uur spelen kreeg Ivoorkust toch loon naar werken. Sterspeler Franck Kessié was alert bij een corner en kopte binnen. De gelijkmaker was een grote klap voor Nigeria dat hoopte met tegenhouden en wat geluk het einde te halen met 1-0.

Haller mist, Haller scoort

Nigeria moest weer en wederom Troost-Ekong probeerde het. Zijn schot zeilde over, waarna 'De Olifanten' het startschot kregen voor een offensief. Oud-Ajacied Sébastien Haller haalde verwoestend uit, maar de bal vloog net naast.

Diezelfde Haller stond in de 81e minuut op de juiste plaats. Als in zijn beste tijden bij FC Utrecht en Ajax kroop zijn been net voor die van de tegenstander en tikte hij via zijn tenen binnen. De tienduizenden Ivoriaanse fans werden gek en zullen voorlopig niet klaar zijn met feesten.