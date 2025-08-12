Ajax begon de VriendenLoterij Eredivisie met een 2-0 zege op Telstar, maar het spel was volgens Hans Kraay junior 'gênant' om te zien. In De Oranjezomer concludeerde de analist dat de Amsterdammers ervaring en rust missen. Zijn oplossing? Een oude bekende die de club door en door kent en volgens hem nog altijd meekan op topniveau.

Ajax won weliswaar met 2-0 van Telstar, dankzij twee doelpunten van Wout Weghorst, maar veel meer viel er niet te juichen in de Johan Cruijff ArenA. Kraay vond het spel stroperig en inspiratieloos. "Het was voor Ajax-supporters en voor de technische staf gênant om te zien", zei hij in De Oranjezomer.

'Hij wil graag terug naar Ajax'

Daarom pleit hij voor directe versterking, en niet zomaar eentje. Volgens Kraay is Girona-verdediger Daley Blind de ideale kandidaat. "Ze zoeken iemand die gewoon eigenlijk een beetje met zijn kont tegen de twee centrale verdedigers aanspeelt", aldus Kraay. "Daley Blind wil graag terug naar Ajax, Danny Blind wil dat natuurlijk ook."

Kraay begrijpt dat er twijfels zijn over de leeftijd van de 35-jarige verdediger, maar wuift die meteen weg. "Mensen zullen zeggen: is hij niet oud? Maar als je met twee vingers in de neus in La Liga tegen Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid kan spelen, dan kun je dat ook in de rol van Henderson bij Ajax."

Derde periode voor Blind bij Ajax?

Blind speelde eerder al in twee periodes bij Ajax. De linkspoot doorliep de volledige jeugdopleiding, groeide uit tot vaste waarde in de hoofdmacht en maakte in 2014 een toptransfer naar Manchester United. In 2018 keerde hij terug naar Amsterdam, waar hij tot eind 2022 bleef. Zijn vertrek destijds volgde na onenigheid met toenmalig trainer Alfred Schreuder.

Blind ligt nog tot medio 2026 vast bij Girona, waar hij in twee seizoenen 75 wedstrijden speelde in de Spaanse competitie. Op dit moment zijn Jorthy Mokio en Davy Klaassen de opties voor de controlerende rol op het middenveld bij Ajax, maar volgens Kraay is dat te mager als de club dit seizoen wil meedoen om de prijzen.

'Arne Slot-stempel' blijft Ajax-trainer achtervolgen

Met de moeizame start van Ajax staat trainer John Heitinga direct onder druk in Amsterdam. De voormalig speler van de club staat een flinke uitdaging te wachten, na het vertrek van Francesco Farioli. Zijn eerste optreden in de VriendenLoterij Eredivisie leverde weliswaar een 2-0 zege tegen Telstar op, maar het spel liet veel te wensen over. Zowel analisten als supporters zagen een elftal die niet kon overtuigen tegen de promovendus.

Daarbij worstelt Heitinga met het hardnekkige 'Arne Slot-stempel' dat hem sinds zijn aanstelling achtervolgt. Vanaf zijn eerste persmoment wordt zijn naam voortdurend in één adem genoemd met die van de Liverpool-trainer, vanwege een eerdere meeloopstage. Een compliment op papier, maar in de praktijk belemmert het hem in het neerzetten van zijn eigen identiteit. Heitinga moet nu bewijzen dat hij niet de leerling van Slot is, maar de leider van Ajax – met een eigen visie en oplossingen voor de problemen die in zijn eerste wedstrijd pijnlijk zichtbaar werden.

