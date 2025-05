Harde botsing tijdens NEC-Willem II zorgt voor tranen op het veld

Een groot schrikmoment in De Goffert. Tijdens NEC - Willem II kwamen twee spelers van de thuisploeg hard in botsing. Wat volgde was veel paniek en spelers in tranen op het veld.

Net voor rust ging het mis. Koki Ogawa en Dirk Proper kwamen hard met elkaar in botsing en allebei gingen naar de grond. De Japanse spits van NEC bleef ook liggen, maar al gauw werd duidelijk dat de aanvoerder er slechter aan toe was.

De spelers van NEC schreeuwden moord en brand om zo snel mogelijk medische hulpverlening bij Proper te krijgen. Iván Márquez boog zich gelijk over zijn ploeggenoot en had later de tranen in de ogen staan. Ook Sontje Hansen liet de tranen vloeien, terwijl de spelers een menselijk schild vormden om de doktoren hun werk te laten doen.

NEC vindt nieuwe trainer na vertrek Rogier Meijer: 'Kan resultaat en goed voetbal combineren' NEC heeft een nieuwe trainer gevonden: Dick Schreuder neemt na dit seizoen het stokje over van Rogier Meijer. De 53-jarige Schreuder was tot januari van dit jaar de coach van CD Castellón, met wie hij vorig seizoen naar het tweede Spaanse niveau promoveerde.

'Dirk is oké'

Proper ging met de brancard het veld af onder applaus van het publiek. De stadionspeaker riep vervolgens om dat 'Dirk oké is'. Even later ging het mis op de tribune, waar iemand onwel leek te worden.

Bas Dost

Het is niet voor het eerst in de laatste jaren dat dit bij NEC gebeurt. Vorig seizoen ging Bas Dost tijdens de uitwedstrijd tegen AZ ineens naar het gras. Hij kampte met hartproblemen en het restant van de wedstrijd werd enkele weken later uitgespeeld.

Na opvallende uitspraak over Bas Dost slikt NEC-directeur onder druk z'n woorden in: 'Ik werd verrast' Bas Dost was zondag, zonder dat hij er zelf bij was, hét onderwerp van gesprek tijdens Goedemorgen Eredivisie. De Nederlandse spits (35) is al ruim een jaar herstellende, nadat hij tijdens een wedstrijd in elkaar zakte. NEC-directeur Wilco van Schaik zorgde voor een soap, waar Dost z'n zaakwaarnemer verbaasd op reageerde. Wat volgde was nuance.

Alles over de Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.