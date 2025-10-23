Ajax ging woensdag hard onderuit tegen Chelsea in de Champions League: 5-1. Een storende factor in de eerste helft was Wout Weghorst. Volgens AD-columnist Sjoerd Mossou zorgde de spits ervoor dat het team alleen maar verder uit balans raakte.

Mossou is van mening dat de ervaren Weghorst zijn team in de steek liet en een 'onemanshow' opvoerde. Ajax kreeg al vroeg rood en kwam met 2-0 achter, maar de 33-jarige spits bracht middels een penalty de spanning enigszins terug: 2-1. De bezoekers kregen daardoor toch weer een sprankje hoop.

Tot Weghorst een 'woeste tackle' inzette in de eigen zestien, wat Chelsea een strafschop opleverde. 'Weg sprankje hoop', oordeelt Mossou. De spits noemde het zelf 'gewoon dom', maar de columnist vond het veel meer dan dat. Daarmee doelt hij erop dat Weghorst al minutenlang bezig was met 'maf gedrag'.

'Een dolleman'

'Een misplaatste onemanshow die het wankele Ajax op geen enkele manier hielp, maar juist alsmaar verder uit balans bracht.' Hoe dat eruitzag? 'Na de rode kaart van Taylor rende Weghorst als een dolleman over het veld, ruziede met tegenstanders en maakte om de haverklap stampij.'

Mossou schrijft dat het gedrag van Weghorst soms wel kan werken, om te zorgen voor meer vuur of roerigheid op het veld. Nu was dat andersom: 'Een elftal dat gedisciplineerd probeerde de wedstrijd te controleren en te vertragen, werd misplaatst in de fik gezet door een doorgedraaide spits.'

Wissel van Heitinga

John Heitinga vertelde na afloop bewust te keuze hebben gemaakt om niet Weghorst, maar Oscar Gloukh te wisselen na de rode kaart van Taylor. Na de 'onemanshow' moest de spits er in de rust alsnog uit: hij werd vervangen door Davy Klaassen. Mossou snapte de keuze van de trainer wel om Weghorst in eerste instantie te laten staan, niet wetende dat hij zich zo zou gaan gedragen.

