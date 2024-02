Heerenveen op voorsprong tegen Ajax, Sosa en Forbs in de basis

Ajax komt al vroeg op achterstand op bezoek bij SC Heerenveen. Pelle van Amersfoort kan uit de rug van Sutalo vrijlopen en zet de club uit Friesland op 1-0 voorsprong.

De VAR keek nog even of er sprake was van een handsbal van Patrik Walemark, maar dat bleek niet het geval. De goal blijft staan, waardoor Heerenveen al in minuut 11 op voorsprong komt.

Heerenveen viert de 1-0 van Pelle van Amersfoort © ANP

Sosa en Forbes als vervangers geblesseerden

Vrijdag bleek dat aanvoerder Bergwijn door een hamstringblessure enkele weken aan de kant staat. Forbs is tegen Heerenveen zijn vervanger. Twee dagen voor het duel maakte Ajax ook bekend dat Rensch klachten aan het 1-1 gelijkspel tegen PSV had overgehouden en niet mee kan doen. Sosa krijgt als vervanger de voorkeur boven Ar'Jany Marthan.

De aanvoerdersband, die normaal om de arm van Bergwijn zit, wordt vanmiddag in het Abe Lenstra Stadion gedragen door Steven Berghuis. Er gingen deze week wat stemmen op om Jordan Henderson tot aanvoerder te benoemen, maar daarvan is vooralsnog dus geen sprake.

De opstellingen

Opstelling SC Heerenveen: Van der Hart, Braude, Van Beek, Bochniewicz, Köhlert, Olsson, Haye, Brouwers, Walemark, Sahraoui, Van Amersfoort.

Opstelling Ajax: Ramaj; Gooijer, Sutalo, Hato, Sosa; Taylor, Henderson, Hlynsson; Berghuis, Brobbey, Forbs