Heracles krijgt twee penalty's in twee minuten tegen AZ: twee goals

Een bizarre situatie bij Heracles Almelo - AZ woensdagavond. Heracles kreeg in twee minuten twee penalty's en de thuisploeg schoot ze allebei raak. Jizz Hornkamp mocht een minuut na zijn rake penalty weer aanleggen.

Normaal brengt het geen geluk dat dezelfde penaltynemer wéér achter de bal gaat staan, maar blijkbaar gaat die vlieger niet op als het binnen zo'n korte tijd is. Hornkamp stuurde AZ-keeper Mathew Ryan in de herkansing weer de verkeerde hoek in. Het stond voor de twee strafschoppen 1-0 voor Heracles en direct daarna dus 3-0.

Eerst was Riechedly Bazoer de boosdoener, in tweede instantie veroorzaakte Kristijan Belic de strafschop.