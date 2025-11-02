Wat een middag in Almelo. Heracles, nog altijd zonder vaste hoofdtrainer, speelde zondag tegen PEC Zwolle als herboren. De hekkensluiter van de eredivisie, die het seizoen moeizaam was begonnen, legde een eerste helft op de mat die niemand had zien aankomen. Binnen veertig minuten stond het 4-1 voor de thuisploeg en vooral Jizz Hornkamp stal de show. Na rust ging de hekkensluiter vrolijk verder met de voetbalshow.

Na een vroege achterstand via PEC-aanvaller Kaj de Rooij leek het opnieuw een lastige middag te worden, maar Heracles rechtte de rug. In nog geen kwartier tijd draaide Hornkamp het duel volledig om met drie doelpunten: een bekeken schot van afstand, een droge knal na goed voorbereidend werk van Ajdin Hrustic en een prachtige volley via de onderkant van de lat. Een loepzuivere hattrick in veertien minuten tijd, waarmee het stadion op z’n kop ging.

Tiki-Tika voetbal in Almelo

PEC was het spoor volledig bijster en verloor niet veel later ook nog Nick Fichtinger, die na zijn tweede gele kaart van het veld moest. De daaropvolgende strafschop liet Hornkamp aan ploeggenoot Luka Kulenovic, die de 4-1 beheerst binnenschoot. Een sportief gebaar van de spits, die zijn vierde treffer van de middag daarmee liet schieten.

Analist Danny Koevermans kon bij ESPN zijn enthousiasme nauwelijks verbergen halverwege de wedstrijd. "Hornkamp is vandaag echt los. Zo sterk, zo gretig, en het team speelt met plezier. Dit is tiki-taka voetbal in Almelo", stelde de oud-spits. Onder interim-trainer Hendrie Krüzen lijkt de ploeg bevrijd te spelen, met Hrustic als creatieve motor en een elftal dat weer gelooft in zichzelf.

Heracles zet goede lijn door

Na rust ging Heracles vrolijk verder waar het gebleven was. De ploeg bleef jagen, combineren en kansen afdwingen. Direct na de hervatting kreeg Luka Kulenovic bijna de 5-1 op zijn naam, maar zijn kopbal uit een vrije trap spatte via de lat uiteen. Even later leek het alsnog raak toen aanvoerder Mike te Wierik bij de tweede paal binnen tikte, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel.

Lang duurde de teleurstelling niet. Na tussenkomst van de VAR mocht Te Wierik zijn goal alsnog vieren: 5-1. Daarmee was het feest compleet in Almelo, waar de supporters zichtbaar genoten van het elan waarmee hun ploeg speelde. En het werd nóg mooier: invaller Anthony Limbombe maakte het halve dozijn vol met een fraaie volley in de verre hoek. Alles lukte bij Heracles, dat in eigen stadion eindelijk weer plezier uitstraalde.

Hoop in bange dagen

Heracles, dat midweeks al overtuigend won in de beker tegen NAC Breda (1-4), lijkt daarmee een nieuwe weg te zijn ingeslagen. Nog geen week geleden leek de chaos compleet in Almelo: na de pijnlijke nederlaag tegen Volendam (3-1) werd trainer Bas Sibum ontslagen en trok technisch directeur Nico-Jan Hoogma zelf zijn conclusies door op te stappen.

Onder interim-trainer Hendrie Krüzen is de sfeer echter volledig omgeslagen. De energie, het lef en de overtuiging zijn terug — precies wat de fans in het Erve Asito-stadion wilden zien. De overwinning op PEC Zwolle betekent niet alleen broodnodige punten, maar ook nieuw vertrouwen. Twee zeges in één week tijd zorgen voor lucht bij de hekkensluiter, waar eindelijk weer gelachen wordt.

