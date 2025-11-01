Robin van Persie heeft op de persconferentie voorbeschouwend op het duel met FC Volendam bekend gemaakt dat hij twee spelers voorlopig moet missen. Oussama Targhalline heeft een blessure opgelopen in het duel met PSV en ook Jordan Bos is voor een onbekende tijd afwezig. Een flinke domper voor de trainer die veel gebruik maakte van de spelers. Na het duel met Volendam vertelde Van Persie dat één speler geopereerd is deze week.

De blessure van Oussama Targhalline komt voort uit de topper tegen PSV van afgelopen zondag. "Hij maakte in de vijfde minuut een behoorlijke klapper. Die moet ik tegen Volendam missen en misschien nog wel langer", begint Robin van Persie over de getalenteerde middenvelder van Feyenoord. Een zure blessure voor de van Le Havre overgekomen Marokkaan.

Blessuregevallen

Hij had net zijn plekje op het overvolle middenveld van Feyenoord veroverd, na een aantal imponerende invalbeurten. Hoe lang hij uitgeschakeld zal zijn, kon Van Persie nog niet zeggen. Daarbij had hij nog een blessure te melden, die van Jordan Bos. De linksback ligt er ook voorlopig uit. "Hij heeft een spierblessure, die is er een aantal weken niet bij", zei de trainer daarover.

Moder

Na het duel met Volendam vertelde van Persie dat Moder, die al veel langer geblesseerd is, er nóg langer uit zal zijn. "Hij is deze week geopereerd, dus die zijn we voorlopig ook kwijt."

Verdere blessures

Het regent blessures bij Feyenoord, want het houdt niet op bij deze twee. Ook Liam Bossin, Justin Bijlow en Jayden Slory zijn geblesseerd geraakt deze week. "Justin is niet volledig fit, die heeft gisteren een moment gehad tijdens de training. Vandaag wordt er een scan gemaakt van zijn onderbeen. Hetzelfde geldt voor Liam. Die heeft ook een moment gehad tijdens de training. Ik heb dus wel eens fijnere dagen gehad. We hebben genoeg keepers, maar Justin en Liam niet. Die zijn niet beschikbaar, de eerste indruk is dat het wel iets langer gaat duren."

Middenveld van Feyenoord

Bos is een belangrijke kracht voor Feyenoord op de linksback-positie, waar nu vermoedelijk Gijs Smal komt te spelen. Ook de blessure van Targhalline zal vrij simpel op te lossen zijn voor de trainer van Feyenoord. Quinten Timber is ook weer op de weg terug en maakte tegen PSV alweer minuten.

Hij zal die plek kunnen invullen, en anders heeft Van Persie nog meer opties op het middenveld. Al zag hij dat zelf anders: "We hebben het veel over gehad, alle opties. Alleen praktisch valt dat wel mee omdat we niet iedereen fit hadden. We hebben steeds 'maar' vier tot vijf opties gehad. Dus het is nog niet zo geweest dat iedereen beschikbaar was, morgen ook nog niet", stelt hij.

