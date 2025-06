'Het was maar goed dat ik vrijgezel was...': ex-voetbaltrainer Gertjan Verbeek over zijn passie voor 'bouwen'

Oud-voetbaltrainer Gertjan Verbeek stond jarenlang bekend als een gepassioneerd en uitgesproken coach. Wie tegenwoordig bij de geboren Enschedeër op bezoek gaat in Dalfsen ontdekt een andere kant. "Ik wil iedere dag iets creëren, dat kan als trainer en huizenbouwer", zegt Verbeek vastberaden tegen Sportnieuws.nl.

In het bosrijke Salland verrees onder zijn handen een imposante houten 'villa'. Het idee ontstond tijdens een motortocht met vrienden, toen Verbeek tussen de vakantieparken een unieke bouwkavel ontdekte. "Er stond niks, maar er was een woonbestemming." Kort daarna volgde de bouw, een driejarige onderneming die hij combineerde met zijn werkzaamheden als trainer bij AZ. "In vier weken vakantie kun je veel doen – en met wat vrije weekenden erbij kom je een heel eind."

Oud-trainer Gertjan Verbeek kijkt terug op 'absoluut dieptepunt' in carrière: 'Had al drie keer 'nee' gezegd...' Het nieuws dat Arnold Bruggink zijn taken als technisch directeur bij FC Twente neerlegde, kwam voor Gertjan Verbeek niet als verrassing. In een openhartig gesprek met Sportnieuws.nl spreekt de voormalig trainer over Brugginks keuze, diens karakter én blikt Verbeek terug op zijn eigen bewogen periode bij de Enschedese club. "Het is moedig om het te proberen, maar ik had van tevoren al mijn twijfels."

Het begin van nieuwe 'hobby'

De kiem voor Verbeeks bouwlust werd gelegd in zijn tijd als speler bij Heerenveen. Hij belandde via-via bij mensen op een boerderij en bouwde daar een appartement in het achterhuis. Toen de boerderij in de verkoop ging, besloot Verbeek het pand over te nemen. "Achteraf had ik beter kunnen slopen en opnieuw opbouwen, maar ik wilde de oude stijl behouden, met stalraampjes, bedsteden en Friese geeltjes."

i Huize Verbeek. ©Sportnieuws.nl.

Jarenlang werkte hij, tussen zijn voetbalwerk door, aan de renovatie. "Dat slokt je helemaal op. Het was maar goed dat ik vrijgezel was, want ik denk dat mijn huidige vrouw daar niet tegen het bestand was geweest", lacht Verbeek, die weigerde om stil te gaan zitten. Toen de boerderij eenmaal helemaal opgeknapt was, koos hij er zelfs voor om een tweede boerderij erbij te nemen. "Ik dacht bij mezelf: ja, ik moet wel bezig blijven." Uiteindelijk kwam dertien jaar geleden zijn 'villa' in Salland op zijn pad. "Toen was het niet zo moeilijk als heden ten dage."

Passen en meten voor Verbeek

Het combineren van bouwprojecten met het trainerschap was passen en meten. "In die tijd werd je agenda bepaald door het schema van de KNVB", aldus Verbeek. "Nu geniet ik van de vrijheid die ik heb. Met een dochter van acht is het veel makkelijker plannen." Verveling ligt allerminst op de loer. "Nee, zeker niet. Mijn agenda vul ik nu zelf in."

"Iedereen denkt: midden in het bos, dan hoef je niks te doen. Maar stormen en het seizoen laten altijd werk achter", zegt Verbeek, die inmiddels zijn tweede huis afbouwde. "In drie zomers is dit eigenlijk tot stand gekomen. De afwerking heeft alleen wel wat langer geduurd. Daarom vindt mijn vrouw het ook hoog tijd worden dat de keuken aangepakt wordt. Die was voor een vrijgezel prima, maar voor een gezin is het eigenlijk met de huidige nieuwe apparatuur een beetje oubollig."

Coach Erik ten Hag staat na United-debacle opnieuw voor loodzware opgave: 'Hopelijk hebben ze een lijstje klaarliggen' De Nederlandse voetbalwereld kijkt reikhalzend uit naar de volgende stap van Erik ten Hag: het hoofdtrainerschap bij het succesvolle Bayer Leverkusen. Sportnieuws.nl sprak met oud-trainer Gertjan Verbeek, geboren Enschedeër én ervaringsdeskundige bij onze oosterburen, over de Duitse topclub én wat Ten Hag daar kan verwachten. "Er komt héél veel geld binnen", stelt Verbeek.

Een nieuwe klus als hoofdtrainer?

En hoe staat het ervoor met de trainersambities van Verbeek? "Als mensen mij ergens voor vragen, ga ik het gesprek aan. Maar je moet wel gevraagd worden en de laatste jaren zijn er geen aanbiedingen meer gekomen", stelt Verbeek. Clubs denken eerder aan adviesfuncties, hij liep zo onder meer een dag mee bij Heerenveen. "De meeste clubs hebben het financieel moeilijk, dus het valt ook niet mee. Je ziet eerder mensen ontslagen worden."

Begeleiden van jonge trainers

Toch sluit Verbeek intensiever werk bij een club niet uit. "Misschien zou ik een jonge ambitieuze trainer een jaar kunnen begeleiden, zoals Fred Rutten dat bij Ruud van Nistelrooij deed", legt de 62-jarige oud-trainer uit. Eerder noemde Johan Derksen de naam van Verbeek ook bij NEC, die op zoek waren naar een opvolger van Rogier Meijers, maar inmiddels met Dick Schreuder op de proppen kwamen. "Dat gaat vaak over advies geven, dus niet zozeer concreet een aanbieding als trainer. Dat is de afgelopen twee jaar wel afgenomen."