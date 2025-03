Hierom heeft het Nederlands elftal geen schijn van kans tegen Spanje

Het Nederlands elftal heeft geen schijn van kans tegen Spanje, dat denkt Spaans voetbal-kenner Edwin Winkels. In de kwartfinale van de Nations League treft de ploeg van Ronald Koeman de Europees kampioen. "Qua voetbal, qua techniek en qua tactiek: in alles is Spanje superieur", zegt Winkels.

Spanje veroverde afgelopen zomer de harten van voetbalfans wereldwijd door zich te kronen tot Europees kampioen, terwijl ze gedurende het hele toernooi schitterden met prachtig voetbal. "Sindsdien is er niet heel veel veranderd. Na het EK hebben ze wel enkele minder overtuigende wedstrijden en resultaten gehad, maar het blijft nog steeds die flitsende, extreem aanvallende ploeg. De Spaanse bondscoach heeft bovendien tien aanvallers meegenomen – meer dan spelers uit andere linies zoals verdedigers en middenvelders. Dat geeft alle bedoelingen van Spanje weer", zegt Winkels tegen Sportnieuws.nl.

'Geen schijn van kans'

Ronald Koeman smacht naar nieuwe kwaliteitsimpulsen en dat terwijl Spanje meerdere topspelers buiten de selectie heeft moeten laten. Isco (Real Betis), Marco Asensio (Aston Villa) en Gavi (FC Barcelona) zijn gepasseerd. "Qua voetbal, qua techniek en qua tactiek, in alles is Spanje superieur. Terwijl Koeman altijd blijft zoeken naar nieuwe kwaliteitimpulsen moet De La Fuente gewoon topspelers thuislaten. Objectief gezien zou Oranje geen schijn van kans hebben en al helemaal niet over twee wedstrijden."

Gevaar van Spanje

Winkels, die al jaren het Spaanse voetbal op de voet volgt, houdt rekening met een basisplaats voor aanvoerder Alvaro Morata. "Alleen, gevaarlijker zijn de jongens vlak achter de spits met Pedri en Dani Olmo en de flanken met Lamine Yamal en Nico Williams. Zelfs een slechte spits schiet de assists van die jongens nog binnen", waarschuwt Winkels de mannen van Oranje. "Het gevaar van Spanje zit rondom het strafschopgebied en niet erin."

'Enige waar Nederland op moet hopen'

De kansen die Oranje worden toegedicht zijn nihil, ondanks de mindere interlands sinds het EK. De Spanjaarden wonnen vijf van de zes duels en speelden eenmaal gelijk. Tóch was het in die wedstrijden zeker niet om naar huis te schrijven. "Vooral de laatste interlandserie waren ze écht niet heel overtuigend. Dat is het enige waar Oranje op moet hopen, dat het op nationaal niveau nog niet echt draait tussen die gasten", sluit Winkels af.

