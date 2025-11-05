Arne Slot kan weer lachen. Dat mag ook wel, na twee overwinningen op rij. Dinsdagavond boekte zijn ploeg Liverpool een knappe overwinning op Real Madrid in de Champions League (1-0). Daarna strooide Slot weer met charismatische oneliners.

Even verkeerde Liverpool in een flinke dip. Vanaf eind september tot afgelopen zaterdag werd in zes van de zeven wedstrijden verloren. Tegen Aston Villa kwam er een einde aan die negatieve reeks en de zege op Real Madrid bevestigde dat. In de Britse media kreeg Slot daarom alle lof.

Slot dolt met clubicoon

Slot ging ook alle aanwezige media af, waaronder het populaire CBS Sports Golazo met oud-voetballers Thierry Henry, Micah Richards en Jamie Carragher als analisten. Laatstgenoemde was voor deze gelegenheid op Anfield, terwijl Gareth Bale zijn plek in de studio overnam. Richards wilde dolgraag van Slot weten wat de spelers vinden van Carragher. "Als speler of als analist?", was de gevatte reactie van de Nederlandse oefenmeester.

Het zorgde voor een hysterische lach bij de mensen aan tafel, ook Carragher lachte als een boer als kiespijn mee. De voormalig verdediger van Liverpool wilde vervolgens Richards pijn doen, maar zijn actie kaatste hard terug. "We hebben Bale in de studio. Dit is een show over de Champions League. Er is concurrentie om de plekken (in de studio, red.). Vind je dat we met drie Champions League-winnaars moeten zitten, of zouden we Big Meeks moeten houden?", wilde Carragher van Slot weten. Richards won in tegenstelling tot de andere drie immers nooit de cup met de grote oren.

Richards pareerde het steekje onder water door te zeggen dat Carragher ook voor Sky Sports werkt, terwijl hij geen Premier League heeft gewonnen. "Heb je met een van onze spelers gesproken? Want dit is wat al onze spelers over Jamie vertellen", antwoordde Slot. Opnieuw kreeg hij de studio aan het lachen. "Fantastisch Arne, laten we daar eindigen", schaterlachte Richards. "De enige man die hiermee weg kan komen, totdat hij de Champions League wint."

