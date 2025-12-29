Het afgelopen jaar van Liverpool toont aan hoe dun de lijn is tussen succes en verval. Waar The Reds vorig seizoen nog maandenlang de toon zetten in Engeland en Europa, kreeg de ploeg van Arne Slot ineens te maken met een onverwachte crisis. Sportnieuws.nl blikt samen met voormalig Liverpool-spelers Erik Meijer en Boudewijn Zenden terug op het bewogen seizoen aan de hand van een reeks memorabele momenten.

Tweeluik met Paris Saint-Germain

Begin december 2024 stond Liverpool ongenaakbaar bovenaan in zowel de Premier League als de vernieuwde Champions League-opzet. In de knock‑outfase trof de ploeg Paris Saint‑Germain, en gezien de furieuze start leek Liverpool erop gebrand om het tweeluik snel te beslissen. Toch moest het team buigen voor de jonge, imponerende Parijse formatie na strafschoppen.

i Liverpool-coach Arne Slot pept Darwin Nunez op na zijn gemiste strafschop tegen PSG. ©Getty Images.

"Het was erg verrassend dat ze al zó vroeg uit het toernooi werden gekegeld. Alleen, het jonge team van Paris Saint-Germain was wel héél imponerend. Je kunt er dan ook beter mee leven, omdat ze zijn uitgeschakeld door de ploeg die uiteindelijk de beker met de grote oren in de lucht mocht houden. Het was eigenlijk al een finale in de achtste finale van het miljardenbal", vertelt voormalig Liverpool-spits Erik Meijer.

Kampioensduel tegen Tottenham

In de Premier League zette Liverpool de uitstekende reeks wél door. Het debuutjaar van Arne Slot werd op 27 april bekroond met een vroeg kampioenschap. Volgens Meijer was het duel tegen Tottenham typisch voor de geschiedenis tussen beide clubs. "Liverpool speelt vaak op belangrijke momenten tegen Spurs en die weten ze eigenlijk altijd te winnen. Toen bekend werd dat het kampioensduel tegen Tottenham was, baalde ik al dat ik geen vrij weekend had", grapt hij.

i Liverpool viert het kampioenschap tegen Tottenham Hotspur. ©PRO SHOTS / Zuma Press.

"Tottenham was de uitgelezen mogelijkheid om kampioen te worden, want ze waren niet in goede doen. In die wedstrijd hadden ze ook helemaal niks te duchten. Liverpool kwam nog wel op achterstand, maar soms is dat juist een zegening. Dan zie je namelijk dat de schroom eraf gaat en dat er nog net iets meer moet doen”, zegt de oud-aanvaller, die er tussen 2005 en 2007 speelde.

Overlijden van Diogo Jota

Het seizoen kreeg echter een donkere rand toen in de zomer bekend werd dat Diogo Jota samen met zijn broer André Silva om het leven was gekomen bij een tragisch ongeval. Meijer: "Je krijgt kippenvel als je erover spreekt. We weten allemaal nog steeds niet wat er precies is gebeurd, maar dan is het ineens: pats, boem en het leven is voorbij. Het is logisch dat iedereen daar bij stilstaat en dat het een half jaar later er nog steeds over gaat."

i Eerbetoon voor de overleden Diogo Jota bij Liverpool - Everton. ©PRO SHOTS.

Zenden noemt het de meest ingrijpende gebeurtenis denkbaar. “Dit is het natuurlijk het triestste wat er kan gebeuren", zegt Zenden, die benadrukt dat het verlies onvermijdelijk invloed had op de selectie. "Je wil niet geloven dat dat impact heeft op de resultaten, maar ergens moet het toch iets doen. Dat kan niet anders. Alle spelers zijn bij de uitvaart geweest en er zijn nog steeds zoveel spullen die herinneringen aan Jota oproepen… Dat heeft onbewust toch impact."

Begin van het verval

Ondanks een sterke seizoensstart met vijf zeges op rij, zag Meijer al vroeg scheurtjes in het spel. "Het was allemaal met een behoorlijk veel geluk, daarmee camoufleerden ze het matige veldspel." De klap kwam volgens hem tegen angstgegner Crystal Palace, tegen wie Liverpool historisch moeilijk wint. "Dat is al jaren een héél lastige ploeg." Van de laatste tien duels werden er slechts drie winnend afgesloten.

i Verbazing bij Arne Slot bij het duel tegen Crystal Palace. ©PRO SHOTS.

“Ze hebben natuurlijk vanaf het begin van het seizoen niet goed gespeeld, maar ze konden dat altijd aan het einde nog omdraaien. Alleen, het spel was gewoon niet goed genoeg. Als je minder goed speelt en je wint in de slotfase, dan weet je als trainer dat je het niet gaat volhouden. Dat bleek ook wel voor Slot dit seizoen. Liverpool was ongenaakbaar, maar ineens werd het verdomd lastig om zelfs thuiswedstrijden te winnen. Elke ploeg wist dat er wat te halen was en ging zelfs graag naar Anfield…", blikt Zenden terug.

Dieptepunt voor Liverpool tegen PSV

Voor PSV werd het duel op Anfield hét hoogtepunt van het jaar: een sensationele 4-1 zege. Meijer zag vooral een kwetsbaar Liverpool. "Het was echt een waanzinnige prestatie van PSV, maar als je de wedstrijd ontleed dan zag je wel dat Liverpool op dat moment héél zwak was. Ik vond het als oud-PSV’er mooi om te zien, want het was bij vlagen magistraal wat ze lieten zien."

i Virgil van Dijk loopt er zichtbaar gefrustreerd bij na de nederlaag tegen PSV. ©PRO SHOTS.

Zenden deelt dat gevoel, maar hield er wel een dubbel gevoel aan over. "Vanuit Nederlands oogpunt was het écht een sensatie. Het was een fantastisch resultaat en belangrijk voor een eventuele volgende ronde in de Champions League. Maar het voelde wel dubbel, want het was een extra klap in een slechte fase van Liverpool. Je wenst niemand een ontslag, maar een Nederlander al helemaal niet. Het was een trieste bedoeling. Gelukkig is er niemand ontslagen."

Opmerkelijk interview van Salah

Mohamed Salah zit midden in een vormdip en liet zich na zijn reserverol tegen Leeds United (3-3), waarin hij op de bank bleef, stevig uit over zijn situatie bij Liverpool. Meijer en Zenden zijn het roerend eens: dat kan écht niet. "Het was een interview van een speler die van zijn troon is gevallen, maar niemand is groter dan de club. Het is echt héél erg fout", stelt Meijer resoluut.

i Mohamed Salah, met op de achtergrond Arne Slot, beheerste het nieuws bij Liverpool © Getty Images

Zenden vindt dat Salah beter binnenskamers had kunnen blijven. "Salah is een speler met ongekende kwaliteiten. Als je dan minder speelt, dan is het logisch dat je daar teleurgesteld over bent. Dat hoort er ook bij, maar dat je dan de media opzoekt… Het was sterker geweest als hij dat allemaal binnenskamers had gedaan. Met zo’n aanval op de club en Slot gooi je uiteindelijk ook je eigen ruiten in."

Einde van het verval?

Na de Champions League-kraker tegen PSV heeft Liverpool eindelijk weer de lijn omhoog ingezet. De ploeg van Slot is al zeven duels ongeslagen (5 zeges en 2 gelijke spelen). Tóch blijven de oud-Reds voorzichtig. "Het is te vroeg om te zeggen dat het verval voorbij is", meent Meijer. "Ik zie wel verbetering, maar het is zeker nog niet het mooie, sexy voetbal. Hopelijk kunnen ze een Max Verstappen-actie doen. Kampioen worden zal lastig worden, maar hopelijk kunnen ze het Arsenal en Manchester City nog héél moeilijk maken."

i Liverpool viert feest in het duel met West Ham United, waar eindelijk weer eens gewonnen werd. ©PRO SHOTS.

"Voor mijn gevoel hebben ze de héél slechte fase wel achter zich gelaten, maar het is nog niet overtuigend. Degene die kampioen wordt aan het einde van het seizoen, die heeft altijd een periode gehad dat het even wat minder was. Liverpool boekte alleen te lang te weinig resultaten, waardoor het heel lastig wordt om het recht te breien", besluit Zenden.

