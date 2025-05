'Ik denk dat Denzel Dumfries niet zou misstaan bij Liverpool van Arne Slot'

Het Nederlandse volk raakt maar niet uitgepraat over het optreden van Denzel Dumfries woensdag in de halve finale Champions League. In een wedstrijd waarin Lamine Yamal een geweldige avond beleefde, pakte Dumfries de man of the match-titel. Robert Maaskant zou hem zelfs wel zien als een nodige aanwinst in het Liverpool van Arne Slot.

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine wordt er vol lof over Denzel Dumfries gesproken. Zijn omhaal tegen Barcelona bracht mooie herinneringen naar boven bij Maaskant. "Als je kijkt naar de omhaal op de panini-plaatjes, dat is vrijwel identiek. Het is mooi dat je zo'n perfect uitgevoerde omhaal maakt."

'Dan zie je hoe ver je kan komen'

Maaskant blikt terug op de jeugd van Dumfries en de keuzes die hij toen maakte. "Wat ik interessant vond, is ook weer dat je dan de geschiedenis van hem gaat bekijken. Hoe hij naar Excelsior zou gaan, dat niet ging omdat hij bedacht: Wie is er nou doorgebroken daar? Daar is het bij mij fout gegaan", lacht Maaskant die zelf een verleden heeft bij de club uit Rotterdam.

Ga er maar aan staan, als amateur een profclub de deur wijzen omdat je vertrouwt dat er wat beters komt. Dumfries deed het, omdat hij een ongekende drive heeft. Die prijst Maaskant ook. "We hadden het even over Lionel Messi en Cristiano Ronaldo, dat zijn begenadigde talenten. Die hadden al het talent en zijn daarop gaan bouwen. Maar hij is nooit het talent geweest. En dan zie je hoe ver je kan komen als je echt de drive hebt. Dat vind ik fantastisch. Echt fantastisch."

'Hij is het ideaalplaatje'

Wat Maaskant betreft voegt Dumfries zich ook al een tijdje in een behoorlijk mooi rijtje. "Ik denk als je nu naar alle rechtsbacks kijkt, dan is hij het ideaalplaatje. Of je nou met 3 of 5 verdedigers speelt, dat maakt niet zoveel uit. Hij floreert in een defensie met 5, maar hij kan ook prima met 4 spelen. Dan moet je je linksback maar even aanpassen in loopvermogen."

Dumfries tekende in november eindelijk een nieuw contract bij Inter, dat duurde nogal een poos. Hij is daarmee vastgelegd tot 2028. Maar Maaskant zou er niet van opkijken als hij nog eens een transfer maakt. Hij fantaseert alvast wat en kwam op een bijzondere club uit.

Dumfries naar Nederlandse enclave?

"Ik denk dat hij in eerste instantie een ander type is dan waar Arne Slot nu mee speelt bij Liverpool, maar ik denk dat je hem prima kan gebruiken bij Liverpool", begint hij. "Je moet de strategie en tactiek wat aanpassen om hem erin te zetten, maar dat is het waard voor Dumfries. Hij heeft zoveel power en kracht.

Dan is het voetballend misschien wat minder. Kijk, in het Nederlands elftal moet hij heel hoog spelen vaak. Dan komt hij een beetje als hangend rechtsbuiten te spelen. Dat is zijn kracht niet. Als hij helemaal binnendoor komt vanaf die backpositie, nou succes met tegenhouden."

In de vijftiende aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine geeft de trainer van Helmond Sport zijn scherpe mening over het Nederlands succes in Europa. Verder bespreekt Maaskant samen met presentator Rick Kraaijeveld de situatie van Justin Bijlow bij Feyenoord, spreekt hij over de maatschappelijke kracht van het voetbal en krijgt hij enkele prikkelende stellingen en dilemma's voorgelegd.

