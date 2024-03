'Ik zou het niet doen': Ronald Koeman reageert op vriendschap Quincy Promes en Memphis Depay

De een schoot zijn club afgelopen week naar de kwartfinale van de Champions League en de ander zit vast in een cel in Dubai, wachtende op zijn uitlevering aan Nederland. Hun levens staan momenteel ver uit elkaar, maar Memphis Depay en Quincy Promes zijn nog altijd dikke vrienden. En dat vindt bondscoach Ronald Koeman op z'n minst onhandig.

Koeman haalde Memphis weer bij de selectie voor het Nederlands elftal voor de komende oefeninterlands tegen Schotland (22 maart) en Duitsland (26 maart). De aanvaller van Atlético Madrid heeft een belangrijke functie in de selectie van Oranje, zeker nu er een spits zich heeft afgemeld en Koeman nog maar vier aanvallers over heeft.

Vriendschap met Promes

Maar buiten het veld toonde Memphis de afgelopen maanden meermaals zijn vriendschap met Promes nog altijd hoog te waarderen. En dat terwijl de oud-aanvaller van Ajax in de nesten zit. Hij zit in de gevangenis in Dubai en wordt waarschijnlijk snel uitgeleverd aan Nederland om hier zijn celstraf van 7,5 jaar uit te zitten voor zware mishandeling en betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Bondscoach Koeman reageerde maandag op de vriendschap van Memphis met een crimineel.

"Ik heb er met Memphis nog niet over gesproken", zei Koeman op de persconferentie. "Ik vind wel dat je het voor jezelf wat makkelijker kan maken door dat soort dingen niet te doen", doelt de bondscoach op het delen van foto's met elkaar. "Het roept altijd weer aversie en kritiek op. Ik vind dat als je dat weg kan houden, je dat moet doen."

Delicate kwestie

Koeman wilde maar even duidelijk maken dat hij het in Memphis' geval niet zou doen: die openlijke steun aan vriend Promes. Toch zei hij (en zijn rechterhand Nigel de Jong eerder ook al) dat de technische staf niet gaat over met wie spelers wel en niet bevriend zijn. "Tuurlijk is het zo dat ze vrienden zijn, daar is iets bij voor te stellen. Maar dit is wel een delicate kwestie."