Voor Diogo Jota, zijn familie en Liverpool is 2025 een jaar geworden dat getekend is door diepe rouw. Slechts twee weken voor zijn overlijden stapte de 28‑jarige Jota nog in het huwelijksbootje, maar zijn leven werd abrupt beëindigd. Sportnieuws.nl ging op zoek naar de impact van Jota’s dood en sprak met ervaringsdeskundige Ali Boussaboun. "Zo werkt het overlijden van een vriend of teamgenoot niet."

Op een rustige snelweg in Noordwest-Spanje kwam op 3 juli een einde aan Jota’s leven. Het kersverse echtpaar had samen drie jonge kinderen: twee zoontjes en een dochter. Een klapband en een brand werden hem en zijn twee jaar jongere broer André fataal. Binnen heel Liverpool was de verslagenheid immens. 2025 had het jaar van de titel moeten worden, maar het werd het jaar waarin de club één van zijn meest geliefde Reds verloor.

Voormalig Liverpool-spits Erik Meijer spreekt zich uit over de situatie. "Je krijgt kippenvel als je erover spreekt. We weten allemaal nog steeds niet wat er precies is gebeurd, maar dan is het ineens: pats, boem en het leven is voorbij. De hele wereld heeft er een gevoel bij, omdat Diogo nog in de bloei van zijn leven was. Het is daarom logisch dat iedereen daar bij stilstaat en dat het een half jaar later er nog steeds over gaat."

Situatie van overlijden van een teamgenoot

Pijnlijk genoeg maakte ex-spits Boussaboun ooit óók zo’n situatie mee. Hij stond enkele maanden onder contract bij Al-Nasr, toen teamgenoot Salem Saad overleed na een hartaanval tijdens een training. "De medische staf was gewoon met een defibrillator op het veld, maar het mocht niet baten", luidt de eerste reactie van Boussaboun. "Het is héél heftig om je teamgenoot te verliezen. Het ene moment ben je met elkaar aan het lachen en een dag later is hij er ineens niet meer."

De oud-speler van onder meer NAC Breda en FC Groningen werd daardoor met zijn neus op de feiten gedrukt. "We moeten blij zijn met ons leven, want het kan ook plotseling anders zijn", vertelt Boussaboun over zijn destijds 31-jarige teamgenoot. "We praten hier natuurlijk over omdat het om een bekende voetballer gaat, maar dit gebeurt dagelijks. Het is helaas geen uitzonderlijk fenomeen, want het kan letterlijk iedereen overkomen."

Hechte band plots ten einde

De voormalig Marokkaans international had in Dubai een hechte band met Saad. "Hij hield van de Amerikaanse cultuur en dat droeg hij ook uit. Dat viel me meteen op en daardoor kwamen we aan de praat. Ik weet mijn eerste doelpunt voor Al Nasr nog goed", blikt Boussaboun terug. "Voor het duel zei hij: kom na je goal naar mij toe. Nou, ik scoorde de penalty en rende naar ‘m toe. Ik had een goede klik met hem. Hij was zó puur, daar hou ik van."

Verlammend door rouw

Andrew Robertson barstte onlangs in tranen uit na het plaatsen voor het WK met Schotland. 'Ik kreeg mijn vriend Diogo maar niet uit mijn hoofd', dat vat samen hoe diep het verlies in de spelersgroep zit. Terwijl buitenstaanders vooral kijken naar punten, standen en vormdips, vergeten velen hoe verlammend rouw kan zijn voor een team. "Uiteindelijk zeggen voetballers vaak: we zijn professionals, we moeten door. Zo werkt het overlijden van een vriend of teamgenoot alleen niet."

"Het is een trauma en dat sijpelt altijd door je lichaam. Het is daarom ook niet toevallig dat het minder loopt bij Liverpool. Je hebt samen successen geboekt en daarin was hij héél belangrijk als geliefde jongen. Dan komt het natuurlijk keihard aan", legt Boussaboun uit over de situatie bij de huidige nummer vier van de Premier League.

Meijer krijgt wel een wrang gevoel van het verwerkingsproces. "In deze wereld gaat alles zó snel weer door, dat is gewoon vreemd. Iedereen heeft dan weer zijn eigen schommelingen, maar de familie en Liverpool-spelers zitten nog steeds vol met emotie en verdriet. Zij zaten elke dag met hem in een kleedlokaal en lagen naast hem op de massagebank. Daar komt natuurlijk ook in kleine mate het grote verval vandaan."

Genadeloze voetbalwereld

Tussen 27 september en 30 november speelde Liverpool dertien wedstrijden, waarvan er tien verloren gingen. Inmiddels lijkt het tij te keren, met elf punten uit de laatste vijf duels. "Alleen, dit is inherent aan het voetbal. Uiteindelijk gaat het om de prestaties en gaat het nauwelijks nog over Jota. Dat zijn fans min of meer alweer vergeten, ze willen prestaties en verder met hun leven…", zegt Boussaboun.

Hij snapt niet hoe mensen zó hard kunnen oordelen over succestrainer Arne Slot en zijn spelersgroep, juist in een seizoen waar de emotionele impact zo zwaar is. "Ineens kan de 'beste trainer ter wereld' er helemaal niets meer van", verafschuwt Boussaboun de houding van veel fans. Ook vindt hij het kwalijk dat Virgil van Dijk en Mohamed Salah zo zwaar worden bekritiseerd. "Ze waren vorig seizoen nog de beste verdediger en aanvaller ter wereld en nu zijn ze klaar en uitgerangeerd. Dat is de keiharde voetbalwereld. Het rationele is ver te zoeken bij de mensen."

Alles over de Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.