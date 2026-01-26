Oranje-international Noa Lang wil zijn moeizame periode bij SSC Napoli zo snel mogelijk achter zich laten. De aanvaller hoopt snel zijn eerste minuten in het shirt van Galatasaray te maken. Oud-international Ryan Babel spreekt zich uit over de overstap van Lang. "Als je slecht speelt, willen ze dat je direct de club verlaat", waarschuwt de voormalig Galatasaray-speler tegen Sportnieuws.nl.

Napoli telde 28 miljoen euro neer voor de voormalig PSV-uitblinker, maar het huwelijk bleek al snel geen succes. In zijn eerste maanden uitte Lang zijn onvrede over het beperkte aantal speelminuten, de band met trainer Antonio Conte én over de zware fysieke belasting na een trainingskamp van 27 dagen, waarin hij naar eigen zeggen vooral moest lopen. "Het Italiaanse voetbal is heel erg gestructureerd en volgens de regels. Als je een beetje buiten het vakje kleurt, dan krijg je het lastig", zegt Babel.

"Lang is een type die vrijheid nodig heeft om zich te kunnen uiten. Een type voetballer als Noa Lang komt beter uit de verf in Spanje. Natuurlijk is Napoli een grote club. Ik denk dat hij ongetwijfeld veel geleerd heeft. Ik denk dat ik een andere keuze had gemaakt", gaat hij verder.

Mooie stap voor Lang én Galatasaray

Na 27 wedstrijden in Napels, voornamelijk als invaller, besloot Lang dat het tijd was voor een vertrek. Met het oog op het WK wil hij meer speelminuten maken. Galatasaray handelde snel en haalde hem op huurbasis naar Istanbul voor de rest van het seizoen. "Leuk, toch?", reageert Babel op de transfer. "Ik vind het niet verrassend dat hij voor Gala heeft gekozen, want in Turkije wordt op een hoog niveau gevoetbald en het is de grootste club van het land. Ik ben benieuwd hoe hij het gaat doen."

'Geen holiday time'

Babel speelde zelf zo’n acht jaar in Turkije en kan als geen ander een beeld schetsen over de voetbalcultuur in het land. "Voetbal betekent er alles. Er worden dan ook hoge eisen gesteld bij een club als Galatasaray. Als ze een beetje het gevoel hebben dat je het niet serieus neemt, dan krijg je het héél snel te horen. "Het is absoluut geen holiday time. Er is geen moment om eventjes achterover te leunen daar. Volgens mij is Noa wel bekend met Turks voetbal (als jeugdspeler van Besiktas, red.). Alleen op het moment dat je er zelf speelt, dan ga je het op een andere manier ervaren", aldus Babel, die twee jaar geleden een punt achter zijn loopbaan zette.

Grootste valkuil van spelen in Turkije

De 69-voudig Oranje-international benadrukt dat Lang direct moet presteren, ondanks het beeld dat sommigen hebben van de Turkse competitie. "De valkuil voor veel spelers is dat ze denken dat ze het eventjes doen en dan komen ze er achteraf achter dat het helemaal niet zo makkelijk is. Hij is groots onthaald (net als bij Napoli overigens, red.), maar dat kan snel omdraaien. Als je goed speelt, dan ben je koning en doen de supporters alles voor je. Als je slecht speelt, willen ze dat je direct de club verlaat."

🛬 Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang, İstanbul'a geldi.



🗣️ "Burada olduğum için mutluyum. Burayı seçmemde kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu." pic.twitter.com/16P6eJnLQI — Forza Cimbom (@forzacimbom) January 23, 2026

Emotioneel reageren is niet de oplossing

"De kritiek en haat op social media kan soms best moeilijk zijn", erkent Babel. "En als je daarop gaat reageren, dan kan je zomaar in een moeilijke positie komen. Ik heb mezelf ook weleens in een bepaald vaarwater bevonden, omdat ik emotioneel reageerde op zulke posts. Noa gaat het ongetwijfeld lastig krijgen, maar hij moet zich gewoon focussen op de dingen die hij goed kan doen. Dan komt het helemaal goed."

Eventuele toekomst in top vijf-competitie

Lang speelt voorlopig op huurbasis bij Galatasaray, maar Babel sluit een langer verblijf niet uit. "Als hij het heel goed doet, gaat hij het enorm naar zijn zin krijgen. Ik denk dat hij zich daar helemaal thuis gaat voelen, maar hij kan zich ook zeker weer in de kijker spelen bij een top vijf-competitie. Hij heeft nog een prima leeftijd, dus hij moet het gewoon nu laten zien bij Galatasaray", besluit de inmiddels 39-jarige oud-voetballer.