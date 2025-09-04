Xander Czaikowski maakte in de zomer van 2022 de overstap van Talpa naar PEC Zwolle, de club waar hij als jonge knaap op de tribune zat. Voor het eerst dook hij de wereld van de voetballerij in, en dat als algemeen directeur met een duidelijke opdracht: orde op zaken stellen. PEC Zwolle kampte op dat moment met de gevolgen van een degradatie én flinke financiële problemen.

"De financiële situatie was niet top", begint Czaikowski in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine. "PEC Zwolle was eigenlijk nagenoeg failliet. Er was geen eigen vermogen meer en een tekort van 4,5 tot 5,5 miljoen euro, dus dat was gewoon niet houdbaar. Wij moesten écht een garantstelling hebben om de Keuken Kampioen Divisie in te kunnen. Ik kan me nog goed herinneren dat ik op 30 oktober ons bestuur belde en zei: meld ons maar aan voor een faillissement, want we gaan het op deze manier niet rond krijgen."

Invloed van miljonairs

Vanaf dat moment stapten miljonairs Meine Breemhaar en Frans van der Kolk in en stonden garant voor financiële tekorten. "Als dat niet was gebeurd, hadden we niet meer bestaan. Zij hebben rust gebracht door te zeggen: we weten wat het verlies dit jaar gaat zijn, maar gaan extra investeren in de spelersgroep omdat we graag willen promoveren."

"Dat gaf mij de tijd om in negentig dagen een strategie uit te werken en in de rest van dat jaar de commerciële overeenkomsten te vernieuwen en te verbeteren. Daardoor hebben we uiteindelijk niet 4,5 miljoen, maar slechts twee miljoen verlies geleden", gaat de oud-directeur verder.

Beluister hieronder de nieuwe Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine met Xander Czaikowski.

Wederopstanding van PEC Zwolle

Onder de vleugels van Czaikowski promoveerde PEC Zwolle direct weer naar de Eredivisie. De club maakte daarna grote stappen: PEC eindigde in de seizoenen die volgden als twaalfde en tiende op het hoogste niveau. Naast sportieve successen wist Czaikowski met een grondige herstructurering en drastische bezuinigingen de club ook financieel gezond te maken. Dit resulteerde zelfs in een recordbegroting en -winst in de afgelopen boekjaren.

"Ik heb een fantastische tijd gehad. Op de werkvloer was het altijd leuk en sportief was het goed", zegt Czaikowski, verwijzend naar het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie en de solide prestaties in de Eredivisie. “De club is getransformeerd, dus het was écht een leuke periode."

Noodgedwongen vertrek

Ondanks de successen werd de tijd van Czaikowski overschaduwd door incidenten, wat zijn vertrek betekende. "Het was niet meer verantwoord. Mijn vrouw kon niet meer mee naar de club, ik moest in een andere auto rijden en er stonden supporters voor de deur. Dan moet je conclusies trekken en denken: is dit voor mezelf en mijn omgeving nog gezond? Als andere mensen vinden dat de club niet de juiste kant op gaat, of je dat terecht of onterecht vindt, dan houdt het op."

De geboren en getogen Zwollenaar werd steeds minder populair en werd door velen als de boeman gezien. Hij kijkt met voldoening terug. "Natuurlijk vind ik het jammer dat het op deze manier gelopen is. Alleen, ik had voor mezelf een driejaarstermijn in mijn hoofd en dat heb ik bijna volgemaakt. De doelstelling was terugkeren naar de Eredivisie en de club weer gezond maken. Ik zat er niet voor een populariteitsprijs, maar om de club gezond te maken en dat is gelukt."

Beluister De Maaskantine

In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine ontvangt Robert Maaskant wekelijks een gast uit de voetbalwereld. Deze week spreekt hij met Xander Czaikowski onder meer over de turbulente tijd bij PEC Zwolle, zijn rol als mede-oprichter van de Estrella Football Group en zijn adviseurschap bij HERA United. Je kunt de podcast beluisteren via Spotify of bekijken op YouTube.