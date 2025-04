Influencer Monica Geuze hét gezicht in nieuwe campagne KNVB: 'Hou er écht een leuker kind aan over'

Er barst vanaf 6 april een inspirerende landelijke instroomcampagne los, waarmee voetbal onder meiden een flinke boost moet krijgen. Hét gezicht van deze campagne is Monica Geuze, trotse moeder van een voetballende dochter. "Het brengt plezier voor het hele gezin én je leert nieuwe mensen kennen op de club", stelt de influencer.

Voetbal is dé sport van veel kinderen, maar niet iedereen vindt automatisch zijn of haar weg naar het veld. De KNVB ziet dat het aantal jonge voetballers in de pupillen blijft groeien. Deze stijging is echter vooral merkbaar bij jongens. Voor ouders is het vaak vanzelfsprekend om hun zoon aan te melden bij een voetbalclub, terwijl dat bij dochters minder gebruikelijk is. Te vaak twijfelen ouders of voetbal bij hun dochter past, waardoor zij de stap naar een lokale vereniging soms niet zetten.

Aandacht vragen voor vrouwenvoetbal

Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB, benadrukt het belang dat elk kind de mogelijkheid krijgt om vanaf jonge leeftijd kennis te maken met voetbal, ongeacht leeftijd, geslacht of niveau. "We gaan er samen voor zorgen dat er meer meiden het veld op gaan, wat moet gaan zorgen voor een betere verhouding tussen het aantal actieve jongens en meiden binnen een vereniging."

Hét gezicht van de campagne

Om deze campagne extra glans te geven, slaan de KNVB en Monica Geuze de handen ineen. Als boegbeeld van de campagne wil de influencer ouders van kinderen tussen de zes en twaalf jaar enthousiasmeren voor voetbal. Ze wil laten zien hoe leuk en waardevol het is om deel uit te maken van een voetbalclub. Met haar ervaring als moeder van een voetballend kind hoopt ze ouders te inspireren en hen te helpen ontdekken of voetbal bij hun zoon of dochter past.

"Op dagen dat mijn dochter wél gaat voetballen, en dat vind ik héél belangrijk, kan ze haar energie kwijt en hou ik er ook écht een leuker kind aan over. Na die wedstrijden gaan ze ook vaak gezellig wat doen, dus het verenigt echt wel heel erg. Het is belangrijk dat ze zelfvertrouwen krijgen en doen wat ze zelf voor elkaar gekregen. Het zou heel leuk zijn als meer meisjes gaan voetballen. Mijn les? Dat plezier altijd bovenaan staat", vertelt Geuze, die met haar partner James Lawrence ook nauwe banden heeft met de voetballerij.

Whatsappgroep met praktische info

De KNVB lanceert, naast de campagne met Geuze, een WhatsAppgroep om ouders te helpen bij het ontdekken van voetbal. Deze tool geeft ouders praktische informatie over wat voetbal zo bijzonder maakt. Met korte vragen en handige tips worden ze stap voor stap begeleid in het proces om hun kind aan te melden bij een lokale vereniging. Bovendien biedt de tool persoonlijk advies en ondersteuning. Voor aanvullende details kunnen ouders altijd terecht bij de KNVB.