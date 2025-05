Inter-held Denzel Dumfries laat eerste Sparta-trainer nog altijd versteld staan: 'Dat had zelfs ik niet kunnen voorzien'

Voor de tweede keer in zijn carrière staat Denzel Dumfries in de finale van de Champions League. Nadat hij in een ongekend, historisch tweeluik bij maar liefst vijf doelpunten betrokken was. Pieter Schrassert Bert was zijn eerste trainer bij Sparta in de A1 en is apetrots. “Zo'n persoon in jouw team hebben, is goud voor een trainer.” Een verhaal over Dumfries en zijn weg naar de top.

Pieter Schrassert Bert leerde Denzel Dumfries kennen toen hij net over kwam van de amateurs van Barendrecht. Dinsdagavond keek hij vol enthousiasme naar het tweede duel tussen Inter en FC Barcelona. Waar Dumfries in de eerste wedstrijd al flink huishield, deed hij dat nu weer. “Het is bizar wat je ziet, echt spektakel door de kwaliteit op het veld. Dat is wel genieten natuurlijk.”

'Vroeger ging dat met wilskracht'

Dumfries was net als in de eerste wedstrijd van cruciaal belang voor Inter. “Het is een speler die continu aan de zijkant uit is op diepte om daarachter de laatste linie aan te vallen. Waar hij dat vroeger met heel veel wilskracht en ook fysieke power deed, doet hij dat steeds meer met inzicht en finesse. Want zijn eindpass wordt ook met de dag beter.”

Zijn eerste assist op Lautaro Martínez is daar een mooi voorbeeld van. Veel spitsen zouden zelf hebben geschoten. Dumfries legde de bal af. “Hij wil gewoon winnen. En het maakt hem niet zo veel uit of dat met zijn doelpunt of assist is of die van een ander. Hij wil gewoon winnen. En wat hij heeft geleerd in dat soort situaties is gewoon simpele en goede keuzes maken. Zijn bereidwilligheid en taakgerichtheid maken hem de speler die hij is.”

'IJzeren wil'

Die eigenschappen van Dumfries, zag Schrassert Bert ook al toen hij net bij Sparta kwam. “Als stagespeler stond hij gelijk tegenover een basisspeler van Leonidas (destijds een Hoofdklasse-ploeg, red.) en toen dachten we dat hij een zware avond zou krijgen. Maar op een gegeven moment hebben we hem op het middenveld gezet om hem gewoon eens uit te dagen. Verdedigend of tactisch kon je er van alles van zeggen, maar met zijn ijzeren wil leverde hij zo’n grote bijdrage. Dat was heel mooi.”

De jeugdtrainer wist genoeg en ging veel werk steken in Dumfries, die in alles liet zien dat hij het beste uit zichzelf wilde halen. “Als je dat proces terugkijkt dan is het allemaal gebaseerd op een overtuiging van eigen kunnen. Hij wil elke dag beter worden. Want de ontwikkeling die hij doormaakt, dankzij zijn ijzeren wil om elke keer weer op het volgende podium te slagen, dat maakt hem tot de speler die hij nu is.”

Productieve speler

Het is niet voor niets dat Dumfries er continu in slaagt vriend en vijand te verbazen met zijn prestaties. Vorig jaar riep hij nog in de halve finale van de Champions League dat hij klinischer moest worden voor de goal, dit jaar was hij bij vijf doelpunten over twee wedstrijden betrokken. “Ik denk dat hij bij Inter gewoon goed gebruikt wordt. Hij krijgt de mogelijkheid om heel veel onderweg langs de zijkant van het veld. En dan is het ook nog een jongen die gewoon zegt tegen de spitsen dat ze altijd bij de tweede paal moeten lopen, want hij speelt hem wel.”

Terugkomen na blessure

En dat terwijl hij nog recent geblesseerd was. “We hadden kort voor het tweeluik contact, toen hij nog geblesseerd was. Toen zei hij dat, hoe het ook zou lopen, hij FC Barcelona moest halen. Ik dacht: Oei, als je maar fit genoeg bent. Als je dan na een blessure dit laat zien... De hele wereld spreekt over hem. Er staat geen maat op hem. En dan heb je de hele grote jongens die ook op dat veld lopen, waar ook over gesproken wordt, en dan is hij een type dat niet eens hele snelle voeten heeft gehad. Hij weet exact wat er gevraagd wordt en is een leider.”

Denzel Dumfries de leider

En dat leiderschap, dat had Dumfries al gauw in zich. Ook toen hij pas net bij de club was en van de amateurs kwam. Dat maakte hem niks uit, blijkt uit een anekdote van Schrassert Bert. “We speelden voor de beker tegen PSV. Eigenlijk waren we in de eerste helft kansloos en stonden 2-0 achter. Hij zei op een hele informele manier: trainer, doe de deur maar even dicht, ik regel het wel. In zijn eerste grote wedstrijd. Toen sprak hij het team toe: Wij kunnen zoveel beter en dat hebben we al laten zien. Altijd zonder iemand af te vallen of af te maken. Zo’n persoon in jouw team hebben, is goud voor een trainer.”

Voor Schrassert Bert is er ook geen twijfel meer mogelijk: Denzel Dumfries hoort bij Inter én bij Oranje in de basis. “Hij krijgt dat allemaal mee, maar focust zich simpelweg alleen op zijn eigen prestatie. Als hij er moet staan, staat hij er. Ik zag zijn tekortkomingen ook, maar tegelijkertijd ook iemand dagelijks op zoek naar de beste versie van zichzelf. Dán ga je je eigen plafond vinden. Dat het op dit hoogste podium zou zijn én ook nog dominant dat had ik toen natuurlijk nooit kunnen voorzien.”

