Interlands mogelijk in gevaar: Jurriën Timber moet onder het mes na aanhoudende klachten

Jurriën Timber moet de laatste competitiewedstrijd van dit Premier League-seizoen aan zich voorbij laten gaan. De verdediger gaat onder het mes en mist wellicht ook de interlands van het Nederlands elftal deze zomer.

Timber is dit seizoen een van de sterkhouders achterin bij Arsenal. The Gunners spelen op de slotdag tegen Southampton, maar dit gaat voor beide ploegen nergens meer over. The Saint worden laatste in de Premier League en zijn al lang en breed gedegradeerd, terwijl Arsenal niet meer van de tweede plek gestoten kan worden.

Operatie

Volgens diverse Britse media moet Timber dus verstek laten gaan aan dit duel, aangezien hij vanwege aanhouden klachten aan zijn enkel onder het mes gaat.

Hoewel er wordt gesproken van 'een kleine operatie' kan het zomaar zijn dat Timber niet op tijd fit is voor de start van de WK-kwalificatie. Het Nederlands elftal speelt op 7 en 10 juni tegen Finland en Malta. Of Timber er dan dus bij kan zijn is nog de vraag.

Comeback

Timber raakte tijdens zijn eerste wedstrijd voor Arsenal vorig seizoen gelijk zwaar geblesseerd. Een gescheurde kruisband kostte hem zijn eerste seizoen in Noord-Londen.

Des te knapper is de terugkeer van de oud-Ajacied. Hij knokte zich in de basis en is tegenwoordig niet meer weg te denken uit de defensie van de ploeg van Mikel Arteta. Desondanks greep Arsenal wel naast alle prijzen. In de Premier League gaan ze tweede worden en in de Champions League was Paris Saint-Germain te sterk.

