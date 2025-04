Italiaanse Serie A neemt een drastisch besluit na overlijden van Paus Franciscus (88)

De wedstrijden die maandag in de Serie A gepland stonden zijn allemaal uitgesteld. De reden is het overlijden van Paus Franciscus. De leider van de katholieke kerk is op 88-jarige leeftijd overleden.

De kerk maakte maandag het overlijden van de Paus bekend. De spiritueel leider leed al langere tijd aan gezondheidsproblemen. In februari werd de Paus al opgenomen in het ziekenhuis met een dubbele longontsteking die levensbedreigend was. Mede daarom was zijn stem niet helemaal meer in orde en liet hij zijn traditionele paasspeech al over aan een aartsbisschop uit Italië.

Paus Franciscus was in alles mens onder de mensen. De katholieke wereldgemeenschap neemt afscheid van een leidsman die de noden van deze tijd zag en benoemde. Met zijn diep doorleefde soberheid, dienstbaarheid en medemenselijkheid was Paus Franciscus een voorbeeld voor zeer… — Dick Schoof (@MinPres) April 21, 2025

Serie A

De Italiaanse voetbalcompetitie de Serie A staat maandag ook stil bij het overlijden van de Paus. De wedstrijden die op de planning stonden zijn allemaal uitgesteld. Paus Franciscus hield zelf ook van voetbal en was de beroemdste fan van de Argentijnse club San Lorenzo. De geestelijk leider van het Vaticaan werd geboren in Argentinië en in 2013 werd hij gekozen als de nieuwe paus.

Voor maandag stonden de wedstrijden Torino - Udinese, Cagliari - Fiorentina, Genoa - Lazio en Parma - Juventus op het programma. De competitie meldt via de officiële kanalen dat er zo snel mogelijk een nieuwe datum gevonden wordt voor deze duels.

Following the passing of His Holiness, Lega Nazionale Professionisti Serie A can confirm that today's league games in Serie A and Primavera 1 have been postponed. The date of the rearranged fixtures will be announced in due course. — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 21, 2025

Titelstrijd

Inmiddels is zondagavond de strijd in de top van de Serie A nog een pak spannender geworden. Koploper Internazionale ging met 1-0 onderuit bij Bologna en Napoli wist wel te winnen in de wedstrijd tegen Monza. Het gat tussen beide ploegen is daardoor enkel nog het doelsaldo. Beide teams staan op 71 punten met nog vijf competitieduels te gaan. Inter speelt ondertussen ook nog mee voor de Coppa Italia en de Champions League. In de halve finale staan ze tegenover respectievelijk AC Milan en FC Barcelona

