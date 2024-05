Jan Boskamp over het gemis van trainer Arne Slot bij Feyenoord en de EK-selectie: 'Wat is dat voor een klotevraag?'

Feyenoord gaat het vertrek van trainer Arne Slot naar Liverpool voelen. Dat verwacht analist en Feyenoord-fan Jan Boskamp. Wie de opvolger van Slot wordt, maakt hem niet uit. Veel belangrijker vindt hij het dat er genoeg Feyenoord-spelers mee gaan naar het EK voetbal.

Het vertrek van Slot was al aangekondigd, maar maandag maakte Liverpool definitief wereldkundig dat de Nederlander de opvolger wordt van Jürgen Klopp. En dus moet Feyenoord op zoek naar een opvolger voor de succescoach. "Er komt weer een ander hè, maar het is wel jammer. Maar het is nu eenmaal zo", vertelt Jan Boskamp nuchter in gesprek met Sportnieuws.nl.

Wie de opvolger van Slot wordt, is nog onduidelijk. Nuri Sahin, Mario Pusic en Giovanni van Bronckhorst worden geregeld genoemd. Boskamp heeft geen voorkeur. "Ik heb nog geprobeerd het aan Dennis te Kloese te vragen, maar hij zei helemaal niks. Mij maakt het niets uit, als we maar op dezelfde manier gaan voetballen. Want het was genieten, de afgelopen drie jaar."

Ronald Koeman of Arne Slot?

Slot is met de landstitel, de bekerwinst en het behalen van de Conference League-finale een van de succesvolste Feyenoord-coaches van de laatste jaren. Ook de huidige bondscoach Ronald Koeman, die tussen 2011 en 2014 Feyenoord uit het slop trok, maakte indruk in De Kuip. Welke trainer heeft de voorkeur bij Boskamp? "Wat is dat voor een klotevraag? Als je naar de prijzen kijkt, Arne. Maar ik denk dat Arne ook betere mogelijkheden had dan Koeman in die tijd. Toen was Ajax ook beter."

Koeman neerslaan

Vorige week maakte Koeman de voorselectie bekend van het Nederland elftal, dat volgende maand het EK voetbal speelt in Duitsland. Feyenoorders Justin Bijlow, Lustharel Geertruida en Quinten Timber mogen nog hopen op een plek in de definitieve selectie. Quillindschy Hartman en Mats Wieffer ontbreken vanwege blessures. Ook een Calvin Stengs, een van de beteren bij Feyenoord dit seizoen, zit er niet bij.

Waarom zit hij er niet bij en Ajax-aanvoerder Steven Bergwijn wel? 'Dat mot je aan hem vragen", zegt Boskamp terwijl hij richting Koeman wijst. Die moet tekst en uitleg geven. "En anders mot je hem neerslaan", lacht Boskamp. "Dat is zijn keuze, daar kun je niet over discussiëren."