Jarige job Andreas Christensen kopt Barcelona in heerlijk affiche naar zege op Paris SG, Kylian Mbappé ontzichtbaar

Kylian Mbappé kan aan de bak als hij nog een Champions League wil winnen met Paris Saint-Germain. De Fransman vertrekt zo goed als zeker aan het einde van dit seizoen, dus moet het dit jaar gebeuren. Dat wordt een lastig karwei na de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Champions League. Barcelona won een heerlijk affiche in Parijs met 3-2.

Invaller en jarige job Andreas Christensen kopte de uiteindelijke winnende treffer binnen. Christensen loste Frenkie de Jong af, die weer terug was na een enkelblessure. Een minuut later kopte de Deen de derde goal van Barcelona tegen de touwen uit een corner. Christensen kreeg ook nog een kaart. Geen verjaardagskaart, maar een gele. Hij mist hierdoor de return volgende week.

Xavi meester in wisselen

Een kwartier voor de goal van Christensen liet trainer Xavi al zien dat hij aardig kan wisselen. Hij bracht Pedri en die had al na 51 tellen impact op de wedstrijd. De Spanjaard lepelde de bal met gevoel over de defensie van PSG heen en Raphinha werkte hem ineens achter Gianluigi Donnarumma: 2-2. Het was de tweede van de avond voor Raphinha, die voor deze wedstrijd nog op nul doelpunten in de Champions League stond.

Veel goals

Raphinha zette Barcelona ook al op voorsprong. Dat gebeurde na een goede assist van Lamine Yamal. De Spaanse jongeling prikte de bal voor, met de buitenkant van zijn linkerschoen, en Donnarumma grabbelde wat, maar miste de bal. Die belandde voor de voeten van Raphinha, die er prachtig 0-1 van maakte.

Maar nog mooier was de 1-1 van Ousmane Dembélé, nota bene oud-Barcelona. Vlak na rust kreeg de Fransman de bal voor zijn voeten en kapte hij De Jong uit. Vervolgens schoot hij het leer kiezelhard met links in het dak van het doel. Amper uit gejuicht en het was alweer 2-1. Na een vlot lopende aanval rondde Vitinha af.

Onzichtbare Mbappé

Daarna kantelde Barcelona de wedstrijd weer door goals dus van Raphinha en Christensen. Toch kwamen de Catalanen goed weg, want bij 2-1 raakte invaller Bradley Barcola de lat en toen het 2-2 stond schoot Dembélé tegen de paal. Mbappé was nergens te bekennen, op een kansloos schotje in de laatste minuut na. Hij moet het volgende week in de return in het Olympisch Stadion van Barcelona laten zien, wil hij de Champions League eens winnen met Paris SG.

Terugkeer De Jong

Bij Barcelona keerde De Jong terug in de basis. Vanwege een enkelblessure speelde De Jong sinds 3 maart geen minuut meer. Hij liet ook de tussenliggende interlands van Oranje aan zich voorbij gaan