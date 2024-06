Jeremie Frimpong begrijpt voetbaltermen in het Nederlands: 'Maar echte gesprekken...'

Jeremie Frimpong is hard aan het werken aan zijn Nederlands. De rechterwingback doet zijn interviews nog altijd in het Engels, maar begrijpt inmiddels wel de voetbaltermen in het Nederlands.

Dat zei Frimpong na de wedstrijd tegen Canada (4-0), waarin hij een hoofdrol had. Met een goal en een assist werd hij tot Man of the Match verkozen. Na de wedstrijd sprak hij NOS toe in het Engels, aangezien hij is opgegroeid in Engeland.

Of het al een beetje lukt met het Nederlands? "It's coming", reageerde hij. Oftewel: 'Het komt eraan.' "Zeker de voetbaltermen snap ik, maar echte gesprekken... Dat komt eraan. Ik ben nog druk aan het leren."

Ghanese roots

Frimpong is Nederlands/Ghanees en dat liet hij deze wedstrijd ook zien. Het dansje dat hij deed met Memphis had een relatie met Ghana. "Het was een Ghanese dans, waar ik danste met Memphis. Die band heb ik met hem en ook met Brian Brobbey. We hebben dat dansje al eens gedaan, maar dan in training. Toen hij kwam, wist ik wat het was en gingen we dansen."

Wat betreft dansen kan hij een mooie strijd met Memphis aan gaan. Memphis gaf ook al aan dat hij Frimpong even wilde uitdagen. Vindt Frimpong dat hij zich mag meten met Memphis wat betreft dansen? "Ik ben even goed als Memphis met dansen. Beter denk ik niet, 50/50."

Favoriete positie

Er was veel discussie rondom Frimpong in het Nederlands elftal. Verdiende hij een basisplek? En zo ja, als rechtsback, rechtshalf of rechtsbuiten? Zelf gaf hij na de wedstrijd het verlossende antwoord over zijn favoriete positie: wingback. Dat is vaak de rechtshalf in een 3-5-2-formatie. Tegen Canada was hij de rechtsbuiten in een 4-3-3.

Maar zoveel maakt het Frimpong niet uit. "Ik speel gewoon waar de trainer me nodig heeft." Hij heeft vooral heel veel zin om op het EK te spelen. In 2022 was hij ook mee naar het WK in Qatar, maar kwam toen geen enkele minuut in actie.