Jeremie Frimpong stuurt sollicitatiebrief in hoofdletters naar Ronald Koeman: verkapte rechtsbuiten cruciaal met goal en assist

Nederland heeft met 4-0 van Canada gewonnen. De eerste helft had weinig spectaculairs te bieden, maar de tweede helft was bij vlagen echt genieten. Na iedere wedstrijd kiest Sportnieuws.nl een top en een flop uit, en krijgt elke speler een rapportcijfer. Dit zijn de cijfers en de top en flop van Nederland - Canada.

De opstelling van Ronald Koeman kwam als een behoorlijke verrassing. Zo zaten spelers als Virgil van Dijk en Nathan Aké op de bank en kreeg Jeremie Frimpong een kans op de rechtsbuitenpositie.

Koeman gaf eerder aan dat er na twee wedstrijden wel duidelijk kon zijn wat de basisopstelling zou worden, daar is na deze wedstrijd absoluut nog geen sprake van. Wel vielen een aantal spelers op. De top en flop worden uitgelicht.

Oranje wervelt dankzij uitblinkers Memphis Depay en Jeremie Frimpong voorbij Canada Oranje heeft bewezen klaar te zijn voor het EK. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman rolde Canada (vooral) na rust op in de Rotterdamse Kuip. Dat gebeurde aan de hand van uitblinkers Memphis Depay en Jeremie Frimpong. Het werd 4-0 voor Oranje in de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het EK.

Top: Jeremie Frimpong

Het mag geen verrassing zijn dat Frimpong de top is van deze wedstrijd. Hij kreeg voor het eerst de kans op rechtsbuiten in een 1-4-3-3 en was enorm belangrijk voor Nederland. Hij gaf een assist op de 1-0 van Memphis Depay en scoorde zelf de 2-0. De actie van Frimpong was bij beide goals identiek. De voorzet van rechts was haarscherp bij de 1-0, bij de 2-0 werd die goede voorzet geblokt. Frimpong kreeg toen de bal voor zijn voeten en besloot zelf te scoren: keurig in de bovenhoek, alsof hij dat elke dag doet.

Zijn snelheid is een absolute meerwaarde voor Nederland, maar zijn actie ook. Koeman heeft lang gewacht met hem gebruiken, maar kon er niet meer omheen. De speler van Bayer Leverkusen werd na een uur gewisseld, maar had prima door kunnen spelen. In de eerste helft was er weinig te beleven, maar was het Frimpong die dreigend was met zijn snelheid. Waar heel Oranje wat mat speelde, stak hij er bovenuit. Een perfecte sollicitatie voor hem bij Koeman.

Ronald Koeman heeft de aanvoerders van Oranje op het EK 2024 bekendgemaakt Virgil van Dijk is de aanvoerder van het Nederlands elftal, dat was al even bekend. Nu heeft bondscoach Ronald Koeman ook de tweede en derde aanvoerder bekendgemaakt. Daley Blind is de aanvoerder tegen Canada, maar behoort niet tot de aanvoerders op het EK.

Flop: Brian Brobbey

Brian Brobbey was hoogst ongelukkig deze wedstrijd. De spits van Ajax worstelde wat af in het veld, zoals hij bij Ajax ook doet. Ook daar is hij soms wat onfortuinlijk, ondanks zijn werklust. Dat was nu niet anders. Brobbey had de pech dat het in de eerste helft niet liep bij Nederland, maar daar was hij deels debet aan. Hij werd wel een diepgestuurd, of in de voeten gespeeld. Maar het vervolg was er niet altijd. Brobbey speelde niet slecht, maar had vooral pech.

Exemplarisch was zijn kans vlak voor rust. Hij werd één op één gestuurd na een schitterende bal van Memphis, maar liep zijn eigen voeten voorbij. Daardoor schoot hij de bal op de keeper en bleef zijn goal uit. Juist die goal had Brobbey goed kunnen doen in zijn algehele vertrouwen bij Oranje. Hij speelde ook pas zijn tweede wedstrijd voor het Nederlands elftal, de goal was een welkome opsteker geweest.

Rapportcijfers

Bart Verbruggen - 6,5

Jeremie Frimpong - 8

Lutsharel Geertruida - 6,5

Matthijs de Ligt - 7

Micky van de Ven - 7,5

Daley Blind - 6,5

Jerdy Schouten - 7

Ryan Gravenberch - 6,5

Georginio Wijnaldum - 7

Brian Brobbey - 5,5

Memphis Depay - 7,5

Wout Weghorst - 6,5

Steven Bergwijn - 6

Donyell Malen - 6



Bondscoach Ronald Koeman - 6,5