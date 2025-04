Johan Derksen ontbreekt bij Vandaag Inside, Wilfred Genee corrigeert zichzelf na verklaring

Johan Derksen zoekt altijd de randjes op in Vandaag Inside en de uitzending van donderdag vormde daar geen uitzondering op. De oud-voetballer had een artikel gelezen dat het niet fris is om met een hond in bed te slapen en daar had hij het nodige over te vertellen. Dat leidde tot hilariteit bij de andere mensen in de studio, terwijl presentator Wilfred Genee zijn oren niet geloofde.