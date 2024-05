John Karelse heeft spijt van misdragingen na TOP Oss - NAC, club deelt straf uit

Teammanager John Karelse (53) misdroeg zich vrijdagavond na TOP Oss - NAC. De Bredase clubman heeft spijt van zijn acties. Na afloop vloog hij in de catacomben een journalist aan. Hij moest door onder andere speler Cuco Martina worden tegengehouden.

Maandag beginnen de play-offs om promotie naar de Eredivisie en NAC is meteen aan de beurt. Om 20:00 uur is de thuiswedstrijd tegen Roda JC, de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Karelse is er gewoon bij tijdens de wedstrijd, ondanks dat NAC een straf uitdeelde aan hem.

Bizar incident: 'NAC-aanvoerder Cuco Martina moet losgeslagen clubicoon John Karelse bedaren' NAC stelde vrijdagavond met één enkel puntje tegen TOP Oss deelname aan de play-offs veilig - de wedstrijd eindigde in een gelijkspel. Na afloop verscheen NAC-aanvoerder Cuco Martina zoals gebruikelijk voor de camara's van ESPN. Echter, Martina moest het interview afbreken om een losgeslagen John Karelse in toom te houden.

'Onacceptabel'

NAC meldt dat de club een officiële waarschuwing heeft gegeven aan Karelse, maar dat het daar wel bij blijft. 'De club betreurt deze incidenten ten zeerste en erkent dat dit gedrag onacceptabel is. Het afgelopen weekend heeft de club met de betrokkenen gesproken en ieders verhaal aangehoord. John Karelse heeft spijt van hetgeen is voorgevallen en heeft alle betrokkenen zijn excuus aangeboden. Voor NAC is dergelijk gedrag onacceptabel en past niet binnen de normen en waarden van de club, alsmede de omgangsnormen. Hiertoe heeft NAC Karelse een officiële waarschuwing gegeven', schrijft de club in een statement.

'Om te huilen'

NAC biedt als club ook excuses aan aan alle betrokkenen en betreurt de gebeurtenissen 'ten zeerste'. De club wordt door Willem van Hanegem weinig kansen toegedicht in de nacompetitie. De voormalig topvoetballer van onder meer Feyenoord noemt het voetbal van de club 'om te huilen' en signaleert dat het vaak misgaat in Breda. "Het is wel vaker een bende daar", schreef hij in z'n column. Maandag heeft NAC de kans om zijn ongelijk te bewijzen met de thuiswedstrijd tegen Roda JC.