John van 't Schip bekommerde zich om Anton Gaaei na moeilijke week: 'Heb een tijd met hem gesproken'

Ajax-trainer John van 't Schip heeft Anton Gaaei een paar dagen vrij gegeven na zijn dramatische optreden tegen AZ. De rechtsback werd nog voor de rust naar de kant gehaald en zat er daarna een mentaal doorheen, aldus de trainer.

Gaaei werd het kind van de rekening na een slechte beurt in Alkmaar. De Deense verdediger maakte tegen het einde van de eerste helft een kolossale fout, die bijna in een tegendoelpunt resulteerde. Van 't Schip had genoeg gezien: hij haalde Gaaei van het veld. Het was al de tweede keer dat hij voor rust werd gewisseld: eerder gebeurde dat tegen Feyenoord.

Moeilijke periode voor Gaaei

Na zijn wissel tegen AZ dook de 21-jarige speler diep weg in zijn jas. Ook verwijderde hij al zijn posts op Instagram, omdat hij daar ontzettend veel haatreacties op kreeg.

Van 't Schip heeft zich deze week bekommerd om Gaaei, vertelt de Ajax-trainer op de website van de club. " Ik heb in de Johan Cruijff ArenA een tijdje met hem gesproken. Hij heeft een paar dagen nodig gehad om het te verwerken. We hebben hem twee tot drie dagen gegeven om rust te krijgen in zijn hoofd."

Kaplan in de basis

Ahmetcan Kaplan was tegen AZ zijn vervanger en er bestaat een grote kans dat de Turk tegen FC Utrecht meteen zijn tweede wedstrijd speelt, want Josip Sutalo viel deze week geblesseerd uit op de training. Jordan Henderson is wel weer fit en kan tegen Utrecht in de basis starten. Ook Steven Bergwijn is weer terug van een blessure, maar de trainer denkt niet dat hij al fit genoeg is om te spelen.

De aftrap van Ajax - FC Utrecht zondag is om 12:15 uur.