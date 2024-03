John van 't Schip over speculaties: 'Natuurlijk heb ik mijn momenten privé, maar het gaat goed met me'

Het was weer een rumoerige week bij Ajax, maar met de 2-0 zege op FC Utrecht is de ergste brand weer geblust. Ook trainer Johan van 't Schip heeft weer wat lucht en hij deed ontspannen zijn verhaal.

De afgelopen week ontstond er nogal wat onrust, omdat naar buiten kwam dat de spelers van Ajax vonden dat ze te weinig trainden. Op hun vrije vrijdag kwamen dertien spelers dan ook alsnog trainen. Van 't Schip kon dat wel waarderen.

"Als er iemand is die weet waar de selectie behoefte aan heeft, dan ben ik dat", aldus Van 't Schip. "Na de trip naar Noorwegen en de wedstrijd tegen AZ zaten de spelers er doorheen. Dat uiteindelijk een aantal jongens zegt toch te willen trainen, vind ik alleen maar van professionaliteit getuigen. Zoals de spelers die niet trainden dat óók deden vanuit een bepaalde overtuiging: om zo goed mogelijk te herstellen en weer klaar te zijn voor de wedstrijd tegen FC Utrecht.”

Een gemiste kans om het nieuwe 5-4-1-systeem erin te slijpen? "We hebben vorige week zo gespeeld, we hebben er over gesproken en er woensdag en donderdag pittig en zaterdag rustig op getraind. Er zijn genoeg momenten geweest waarop we erover hebben gepraat en waarop we op het veld hebben ondervonden wat het is. Ik snap wat de mensen denken met één training meer of minder, maar het gaat ook om de frisheid.”

Privéleven Van 't Schip

Van ’t Schip reageerde op de persconferentie ook op de speculaties over zijn privéleven. Het zou in verband met de dood van zijn vrouw Daniëlle niet goed met hem gaan.

"Natuurlijk heb ik mijn momenten privé, maar die zijn van mij en het gaat goed met me. Het zijn een paar hectische weken geweest. Ik werk bij Ajax en dan is alles snel nieuws. Dat hebben we gezien. Maar ik heb een heel goede staf om me heen, waaraan ik mijn verhaal kwijt kan als ik dat nodig vind. Maar in principe doe ik dat bij andere mensen. Binnen de club is de focus op het elftal en voetbal gericht.”