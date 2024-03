John van 't Schip zat met Hedwiges Maduro over uithaal Maurice Steijn: 'Sprak hem vanmorgen'

Maurice Steijn was maandag te gast bij Rondo van en haalde daar nogal hard uit naar oud-assistent Hedwiges Maduro: "Als ik door was gegaan, was dat zonder hem." John van 't Schip heeft woensdagmorgen even met Maduro gesproken over de uitspraken van de oud-trainer.

Het verhaal tussen Maurice Steijn en Hedwiges Maduro lijkt maar geen einde te krijgen. De twee waren collega's bij Ajax, maar al gauw bleek dat het niet boterde tussen de hoofdtrainer en assistent-trainer. Maandag was Steijn bij Rondo en werd de situatie opnieuw opgerakeld en Maduro kreeg de wind van voren. Reden voor de huidige Ajax-trainer even te spreken met Maduro, die onder Van 't Schip nog altijd assistent is.

Gesprek Hedwiges Maduro

Van 't Schip werd woensdag gevraagd wat hij vond van de uitspraken, maar wilde daar weinig over kwijt. Wel liet hij weten dat hij even met Maduro erover gesproken had. "De uitspraken zijn niet nieuw, de situatie was ook al zo toen ik hier kwam", legde hij uit. "Maduro was twee dagen weg voor zijn trainerscursus dus ik sprak hem vanmorgen pas, toen hebben we het er wel even over gehad." Inhoudelijk wilde de Ajax-trainer niet ingaan op wat hij met Maduro precies besprak.

Uitspraken Steijn

Steijn blikte in Rondo terug op de cultuur die er heerste bij Ajax. De psycholoog van Almere City, waar Maduro voor Ajax werkzaam was, had dingen over Steijn gezegd die alleen uit de trainerskamer konden komen. 1 en 1 was voor hem 2. "Je bent met vijf in een trainerskamer en dan moet je elkaar onvoorwaardelijk steunen. Als je het idee hebt dat er één een andere weg bewandelt, terwijl de andere drie heel loyaal waren. dan is iets onherstelbaar beschadigd. Ook bij de spelersgroep is dit slecht gevallen", zei hij in Rondo.

Uiteindelijk besloot hij dat Maduro weg moest, als hij verder zou gaan als Ajax-trainer. Maar na Utrecht-uit was het Steijn die het veld moest ruimen als trainer. "Dat was uiteindelijk de bedoeling. Ik had voor mezelf besloten dat we daarna zonder hem door waren gegaan."