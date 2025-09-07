Ernest Poku beleefde een goed jeugd-EK, verwachtte door te gaan bij AZ, maar belandde bij Bayer Leverkusen. Met Erik ten Hag vond hij een Nederlandse trainer bij zijn eerste buitenlandse avontuur. Het werd een onstuimige periode, Ten Hag is weer weg, maar Poku blijft vol voor zijn kans gaan. Ondanks alle onrust, meldt hij zich als de rust zelve bij Jong Oranje: “Het gaat me een nog betere speler maken.”

De start van het nieuwe seizoen zal Ernest Poku wel iets anders voor zich hebben gezien. Na het jeugd-EK met Oranje, waarbij de halve finale het eindstation werd, ging hij even op vakantie naar Kreta. Daarna kon hij gelijk weer aan de bak. Het leverde hem al gauw een transfer op: voor het eerst naar het buitenland bij de Oosterburen.

Vertrek Erik ten Hag

Hij tekende voor Bayer Leverkusen waar een volledig Nederlandse staf was, dat speelde mee in zijn beslissing. “Dat gaf me wel een goed gevoel bij mijn eerste stap in het buitenland.” Het liep allemaal wat anders, want Erik ten Hag werd onlangs na twee competitieduels ontslagen.

Van onrust merkte Poku naar eigen zeggen niet veel. “We moeten met elkaar niet in paniek raken omdat we een valse start hebben gemaakt. We moeten vertrouwen houden dat we het recht gaan zetten.” Dat Ten Hag weg is, waar hij een goede band mee had is jammer. “Ik vind het jammer voor de trainer, dat gun je namelijk helemaal niemand. Het hoort bij het voetbal. Persoonlijk vind ik het jammer, omdat hij ook Nederlands is, maar het is wat het is”, vertelt hij kort over het vertrek.

'Gaat me een betere speler maken'

Wie nu voor de groep komt te staan is nog onduidelijk, vermoedelijk wel een buitenlandse trainer en dat is weer een nieuwe ervaring voor Poku. “Ik denk dat dat me nog een betere speler gaat maken, in ieder geval meer volwassen. We gaan het zien.” Poku wil simpelweg voor zijn kansen gaan en laten zien dat hij een basisplek verdient.

Jong Oranje

Net zoals dat hij bij Jong Oranje vast en zeker zal hebben. Hij was van grote waarde op het EK en is, met de vele nieuwe gezichten bij Jong Oranje, een ervaren speler in de selectie. Hij is blij hier te zijn, waar hij ook even niet aan de club denkt. “Nee, hier bij Jong Oranje focus ik me gewoon daarop. We hebben een heel nieuw team, dus we zijn juist veel met elkaar bezig. Er is geen tijd voor randzaken. Ik heb die boys ook gewoon gemist, dus ik ben heel blij dat ik er een boel weer zag.”

Jong Oranje speelt dinsdag een oefeninterland tegen Jong Israël, het zal de eerste wedstrijd zijn in deze nieuwe samenstelling van de groep.