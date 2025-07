Robin Roefs gaat alsnog een droomtransfer maken. De 22-jarige keeper van NEC stond de afgelopen weken in de belangstelling van Ajax en PSV om een binnenlandse transfer te maken, maar beide clubs kozen voor andere namen. Nu staat Roefs op het punt om naar de Premier League te gaan.

Promovendus Sunderland smijt met geld en is bereid het transferrecord van NEC dik te verbreken. Tot dusver ving de club uit Nijmegen voor Magnus Mattsson begin 2024 vijf miljoen euro van FC Kopenhagen, maar dat bedrag wordt meer dan verdubbeld door de aanstaande verkoop van Roefs. Sunderland heeft een bod gedaan van liefst 10,5 miljoen euro, plus drie miljoen euro bonus én een doorverkooppercentage.

Keeper Jong Oranje

Roefs moet Sunderland in de Premier League zien te houden, nadat de club na jarenlange afwezigheid weer terugkeerde op het hoogste niveau van Engeland. De club smeet al met meer dan 100 miljoen euro voor nieuwe aanwinsten en Roefs wordt dus de volgende in dat rijtje, weten diverse media in Nederland en Engeland. De boomlange keeper was op het EK onder 21 nog eerste doelman, na het geblesseerd uitvallen van AZ-goalie Rome-Jayden Owusu-Oduro.

Doorbraak

Roefs had nog een contract tot de zomer van 2028 bij NEC. Nu scheidt alleen een medische keuring hem nog van zijn transfer naar de beste competitie ter wereld. Hij beleefde afgelopen seizoen zijn doorbraak bij NEC. Volgens statistiekenbureau Opta waren er maar vier keepers in alle top zes-competities beter in het voorkomen van goals dan Roefs. Met zijn 22 jaar was hij wel de jongste keeper die zoveel doelpunten van tegenstanders wist te voorkomen (10).

Drukke transferperiode

NEC gaat hoe dan ook op zoek naar een vervanger voor Roefs in het keepersgilde. Met de Argentijn Gonzalo Crettas is er al een eventuele eerste doelman binnenboord gehaald. Hij kwam met de nieuwe trainer Dick Schreuder mee van Castellón in de Spaanse eerste divisie. NEC haalde daarnaast ook oude bekenden Jetro Willems (Castellón), Tjarron Chery (Royal Antwerp), Virgil Misidjan (Ferencvaros) en Telstar-sensatie Youssef El Kachati al deze transferperiode.

Alles over Premier League

Check hier het laatste nieuws over de Premier League, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.