Jordanië stuurt Heung-min Son terug naar Premier League en bereikt voor het eerst finale Azië Cup

De eerste finalist van de Azië Cup is bekend. Dinsdag plaatste Jordanië zich voor het eerst in de geschiedenis voor de eindstrijd. In de halve finale was het land verrassend te sterk voor het Zuid-Korea van Heung-min Son: 2-0.

Beide landen kwam elkaar ook tegen in de groepsfase van de Azië Cup, die wedstrijd eindigde in 1-1. Na 45 minuten stond het in de halve finale ook gelijk, maar na rust nam Jordanië afstand. De Duitse bondscoach Jürgen Klinsmann moest toekijken hoe zijn Zuid-Korea aan de kant werd geschoven.

De 1-0 van Jordanië viel na een fout in de opbouw van Zuid-Korea. Yazan Al Naimat was het eindstation van een razendsnelle counter en stifte knap raak over Hyun-Woo Cho. Na iets meer dan een uur spelen verdubbelde Jordanië de voorsprong zelfs. Mousa Tamari danste om de Zuid-Koreanen heen en mikte de bal van buiten de zestien in de linkeronderhoek.

A BEAUTIFUL SOLO GOAL FROM MUSA AL-TAAMARI DOUBLES JORDAN'S LEAD OVER SOUTH KOREA. 🤩 pic.twitter.com/ZIXGCDE2Dj — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 6, 2024

Finale

Het lukte Zuid-Korea vervolgens niet meer om de achterstand om te buigen, dus kwam er geen derde Aziatische titel. Ze wachten al sinds 1960 op winst van de Azië Cup. Ook onder leiding van Son lukt het dus niet, hij kan terug naar Tottenham Hotspur in de Premier League.

Na het laatste fluitsignaal was het groot feest bij Jordanië, dat woensdag weet wie de tegenstander wordt in de finale. Dan staan het Iran van Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh en gastland Qatar tegenover elkaar. Op zaterdag 10 februari is de finale.