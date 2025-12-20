Ajax is op zoek naar een opvolger voor technisch directeur Alex Kroes en is al in gesprek met Jordi Cruijff voor die rol. Toch lijkt de zoon van voetballegende Johan nu te twijfelen. "Hij wil daar niet mee geassocieerd worden."

Dat meldt Het Parool. Al een maand lang worden gesprekken gevoerd tussen beide partijen, maar er is nog steeds geen duidelijkheid. "De aarzeling lijkt eerder bij Cruijff te liggen dan bij Ajax", aldus de krant.

'Schone lei'

"De 51-jarige Cruijff zou pas in februari willen beginnen, na de winterse transferperiode. "Dan kan hij immers niet worden geassocieerd met het huidige seizoen en begint hij met een schone lei", klinkt het.

Ajax is op zoek naar een opvolger voor Alex Kroes, die zijn positie in november ter beschikking stelde na het ontslag vantrainer John Heitinga. De taken van Heitinga werden overgenomen door interim-coach Fred Grim.

Leegloop bij Ajax

Kroes is niet de enige die vertrekt. Onlangs nam ook hoofdscout Kelvin de Lang afscheid van de Amsterdamse club. Hij vertrekt per 1 januari. Het wordt dus een drukke winterstop voor Ajax. Er moeten niet alleen nieuwe spelers worden gehaald, maar er moet ook een trainer en een technisch directeur worden aangesteld. Bovendien moet de club dus op zoek naar een nieuwe hoofdscout, terwijl ook de vacature die ontstaat door het vertrek van rvc-man Danny Blind nog openstaat. Een flinke klus voor algemeen directeur Menno Geelen.

Loopbaan Jordi Cruijff

Cruijff speelde als voetballer voor onder meer Barcelona en Manchester United en kwam tot negen interlands voor het Nederlands elftal. Na zijn voetballoopbaan werd hij technisch directeur. Eerst bij AEK Larnaca op Cyprus, daarna bij Maccabi Tel Aviv in Israël. Ook was hij twee jaar lang sportief directeur bij FC Barcelona

