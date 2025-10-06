PSV blijft successen vieren, zowel op als naast het veld. De Eindhovenaren hebben de positieve financiële trend doorgezet en een recordomzet van 170 miljoen euro behaald in het boekjaar 2024-2025. Maar hoe staat de financiële situatie van PSV er precies voor?

PSV heeft maandagavond de jaarcijfers van het voorgaande boekjaar gepresenteerd. Daar maakte financieel directeur Jaap van Baar bekend dat er een recordomzet van maar liefst 170 miljoen euro is gerealiseerd, een nettowinst van 7,4 miljoen euro geboekt is én het eigen vermogen gestegen is naar 48 miljoen euro.

De indrukwekkende groei ten opzichte van het vorige boekjaar is grotendeels te danken aan de succesvolle Champions League-campagne en prestaties in verschillende zakelijke categorieën, zoals de ticketverkoop en de verkoop van merchandise.

Kosten nemen flink toe

Tegelijkertijd namen de uitgaven toe met negen miljoen euro, waarmee de totale kosten op ruim 150 miljoen euro kwamen. PSV meldt dat deze stijging goed verklaarbaar is door hogere premies en bonussen als beloning voor de sportieve successen. Ondanks deze stijging wist de club een operationeel resultaat van 20,5 miljoen euro te boeken, wat na aftrek van belastingen resulteerde in een nettowinst van 7,4 miljoen euro.

Een belangrijke mijlpaal was de volledige aflossing van de resterende belastingschuld uit de coronaperiode, mogelijk gemaakt door de Champions League-inkomsten van liefst zestig miljoen euro.

Behoorlijk investeringen

PSV had als doel om ook in het seizoen 2024-2025 een positief netto transferresultaat te behalen. Ondanks de transfers van Jordan Teze, Matteo Dams en Jason van Duiven bleef dit uit. De totale opbrengst uit transfers kwam uit op 21 miljoen euro, wat onvoldoende was om de eerder genoemde afschrijvingen te compenseren.

Naast investeringen in spelers besteedde PSV ook aanzienlijk aan de verbetering van eigen faciliteiten. Zo werden de onoverdekte tribunes bij het hoofdveld van de Academy vervangen door de bouw van Stadion De Herdgang. Daarnaast wordt er achter het doel gewerkt aan een nieuwe vleugel speciaal voor PSV Vrouwen.

Op het complex aan de Frederiklaan werden diverse vernieuwingen doorgevoerd: een compleet nieuw kleedkamergebied, een vernieuwde sponsoretage en een moderne gevel voor de tweede ring Noord. In totaal bedroegen de investeringen meer dan 17 miljoen euro, volledig gefinancierd vanuit het eigen vermogen van de club.

Verwachting volgend boekjaar

Met de deelname aan de Champions League voor het derde opeenvolgende jaar en de gerealiseerde uitgaande transfers van bijvoorbeeld Malik Tillman en Noa Lang, kijkt PSV met vertrouwen vooruit naar het seizoen 2025-2026. De club verwacht opnieuw positieve financiële resultaten te behalen. De ambitie blijft gericht op het behouden en versterken van het eigen vermogen, waarmee PSV haar solide financiële basis verder wil uitbouwen.

