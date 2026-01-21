Ajax was dood en begraven in de Champions League, na nul punten uit de eerste vijf duels. Maar de ommekeer is ingezet in het makkelijkere deel van de loting en met nog één wedstrijd te gaan kunnen de Amsterdammers ineens toch nog door naar de play-offs. Daar zijn wat wonderen voor nodig, maar het kán thuis tegen Olympiakos allemaal goed vallen. Zo zien de scenario's eruit.

Na zeges in Qarabag en Villarreal heeft de ploeg van trainer Fred Grim zes punten uit zeven duels. Het achtste en laatste duel is op 28 januari, thuis tegen het Griekse Olympiakos. Uit speelde PSV er dit seizoen op het nippertje met 1-1 gelijk. Het nadeel voor Ajax is dat de Grieken zelf ook nog een resultaat moeten halen in de Johan Cruijff Arena om zelf door te gaan. Voor Grim en zijn ploeg is de opdracht duidelijk: alleen winnen biedt nog perspectief op de tussenronde.

Negatief doelsaldo

Ajax staat na de 2-1 zege in Spanje dinsdagavond 31ste in de Champions League-stand. Een plek in de top-24 is nodig om door te mogen, dus zal de Nederlandse topclub minstens zeven andere clubs in moeten halen om zo'n felbegeerd plekje te bemachtigen. Met een maximaal aantal van negen punten zijn er in totaal nog vijftien ploegen die op 9 of minder punten uit kunnen komen. Daar zitten ook nog wat duels van woensdag tussen. Aangezien het doelsaldo van Ajax met -12 zeer negatief én bepalend is, moet er vooral gekeken worden naar clubs met minder punten.

Moeilijk programma concurrenten

Olympiakos staat in de top-24 en is de eerste club die Ajax inhaalt als de Amsterdammers thuis 'gewoon' winnen van die club. Napoli (thuis tegen Chelsea), FC Kopenhagen (uit bij Barcelona), Club Brugge (thuis tegen Marseille) en Bodo/Glimt (uit bij Atletico Madrid) staan na zeven duels ook op acht punten of minder en kennen een aanzienlijk moeilijker programma. Als zij hun moeilijke duels niet winnen en Ajax doet dat wel, dan hebben de Amsterdammers al vijf van de benodigde zeven teams ingehaald.

PSV

PSV kan zomaar kind van de rekening worden van de opmars van Ajax. De Eindhovenaren spelen uit bij Newcastle United en thuis tegen het verpletterende Bayern München en moeten zelf dus alle zeilen bijzetten om de play-offs te halen. Verliest het twee keer, wat niet gek klinkt gezien het programma, dan wipt Ajax over PSV heen in de stand en is ploeg 6 van de 7 ingehaald. Dan kan er gekeken worden naar Qarabag (thuis Frankfurt, uit Liverpool), Pafos (uit Chelsea, thuis Slavia Praag), Union St. Gillis (uit Bayern, thuis Atalanta) of Benfica (uit Juventus, thuis Real Madrid) voor de laatste strohalm.

Vijftien procent kans

De kans van Ajax wordt nu berekend op 15 procent, maar er is dus zeker wat mogelijk.

