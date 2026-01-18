Een ronduit bizarre finale tussen Senegal en Marokko. Laatstgenoemde kreeg in de allerlaatste minuut van de blessuretijd een penalty om op 1-0 te komen, maar daar was Senegal het niet mee eens. Het land van Sadio Mané stapte tijdelijk van het veld. Uiteindelijk kwamen de spelers weer terug, werd de penalty gemist en won Senegal uiteindelijk in de verlenging. Een keiharde klap voor gastland Marokko.

Noussair Mazraoui (geboren in Alphen aan den Rijn) was de Nederlandse troef van Marokko in de finale. Ook PSV'er Ismael Saibari - met een Spaanse én Belgische achtergrond - stond in de basis. Verder zaten Sofyan Amrabat (Real Betis), Anass Salah-Eddine (PSV) en Oussama Targhalline (Feyenoord) op de bank bij Marokko.

De wedstrijd begon met weinig grote kansen. Senegal had iets meer balbezit en mogelijkheden, maar de ploeg van Sadio Mané en Nicolas Jackson was weinig dreigend. Senegal miste overigens twee belangrijke spelers - Kalidou Koulibaly en Habib Diarra - omdat zij in de halve finale een schorsing opliepen. Zij kregen hun tweede gele kaart van het toernooi.

Grote kansen over en weer

In de 37e minuut kreeg Senegal de grootste kans van de eerste helft. Iliman Ndiaye mocht vanaf de rechterkant op de goal afstormde en schoof de bal richting de hoek, maar Marokko-doelman Yassine Bounou redde met de voet.

Marokko moest tot de 58e minuut wachten voor zo'n soortgelijke kans. Ayoub El Kaabi kreeg een enorme mogelijkheid, maar schoof de bal vlak voor doel naast. Een handvol minuten later stroomde het bloed uit het gezicht van Neil El Aynaoui na een kopduel. Hij bleef even liggen en moest in ieder geval een nieuw shirt aan. Ook Senegal-verdediger El Hadji Malick Diouf kreeg verzorging.

Afgekeurde treffer

Gastland Marokko wisselde pas voor het eerst na bijna tachtig minuten. Feyenoord-middenvelder Targhalline kwam in het veld voor Bilal El Khannous. Ook Youssef En-Nesyri kwam in het veld. De spits moest in de laatste tien minuten van de wedstrijd voor de openingstreffer gaan zorgen.

In de lange blessuretijd van acht minuten scoorde Senegal, maar vlak daarvoor had de scheidsrechter al een overtreding geconstateerd. Daar kwam Marokko heel goed weg, want er leek weinig aan de hand. Overigens wisselde die ploeg de ene PSV'er voor de andere: Salah-Eddine kwam erin voor Saibari in de slotfase.

Knotsgek einde

Marokko kreeg diep in de blessuretijd een penalty, waar Senegal simpelweg niet mee akkoord ging. De bondscoach sommeerde zijn spelers om naar binnen te gaan, waardoor de penalty niet kon plaatsvinden. Uiteindelijk haalde aanvoerder Mané zijn mannen weer terug uit de kleedkamer, zodat de strafschop toch genomen kon worden. Brahim Diaz deed vervolgens iets ongelooflijks: hij verpestte de megakans door een mislukt stiftje. 0-0 en dus verlengen.

In die verlenging kwam Senegal al vroeg op voorsprong. Pape Gueye zorgde op zeer fraaie wijze voor de 1-0 voorsprong. In de achtste minuut van de verlenging werd een verslagen Diaz naar de kant gehaald bij Marokko. Hij miste dé kans om zijn ploeg naar de Afrikaanse beker te schieten.

Senegal kreeg in de 110e minuut dé kans op de 2-0. Cherif Ndiaye schoot op de keeper, die hem losliet, waardoor de aanvaller een rebound voor open goal kreeg. Ndiaye kreeg het buitenkansje desondanks naast. Marokko was dus nog altijd in leven, maar de ploeg kwam niet meer tot scoren. Zo veroverde Senegal de Afrika Cup.