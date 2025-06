'Kenneth Taylor heeft alle ingrediënten, maar er wordt wel wat anders gevraagd': Ajacied moet Jong Oranje naar EK-winst leiden

Jong Oranje start donderdagavond aan het EK Onder 21 jaar, met een selectie vol Eredivisie-ervaring en talent. We spraken exclusief met oud-international Hedwiges Maduro over de titelkansen, ervaren leiders en de druk die bij dit jeugdtoernooi komt kijken. Onder meer Ajacied Kenneth Taylor zal Jong Oranje moeten dragen. "Het moet echt uit hunzelf komen, dat is het allerbelangrijkste", stelt Maduro.

Maduro is positief gestemd over de ploeg van Michael Reiziger. "Ik vind dat ze heel veel talent hebben. Natuurlijk heb je altijd goede concurrentie, maar als je kijkt gewoon naar de kwaliteit in de ploeg dan zijn ze zeker een kanshebber voor het winnen van het EK. En ook qua ervaring hebben ze kans. Als je kijkt naar bijvoorbeeld naar Hato, Rensch en Taylor, die bij Ajax al meer dan honderd wedstrijden hebben gespeeld."

EK onder 21, met hoopvol Jong Oranje, van start: dit is het programma en de stand van het jeugd-EK in Slowakije Jong Oranje gaat proberen om voor het eerst in ruim twintig jaar weer eens het EK onder 21 te winnen. Onder leiding van bondscoach Michael Reiziger hoopt de ploeg revanche te nemen voor het mislukte jeugd-EK van 2023. De weg naar de editie in Slowakije was veelbelovend. Check in dit artikel onder andere het programma en de stand.

'Laat het maar effe zien'

Taylor, Hato en Rensch speelden al stuk voor stuk een handvol wedstrijden bij het grote Oranje. Maduro zat achttien jaar geleden in hetzelfde schuitje. Een jaar eerder was hij namelijk onderdeel van de WK-selectie van het Nederlands elftal in Duitsland. "Het is natuurlijk wel moeilijker voor die jongens. Niet qua opladen, maar het verwachtingspatroon is natuurlijk véél hoger. Iedereen vindt dat zij de kar moeten trekken, terwijl ze ook gewoon dezelfde leeftijd hebben. Je moet eigenlijk een leider zijn, maar dat moet wel in je karakter zitten. Laat het dus maar effe zien…"

Toch denkt Maduro niet dat het lastig is om zich op te laden voor een jeugd-EK. "Uiteindelijk vinden ze het natuurlijk heel leuk om met elkaar te zijn, want het zijn gewoon allemaal vrienden. Als je eenmaal die wedstrijd speelt en je wint en je gaat door. Dan krijg je vanzelf wel die energie terug. Het helpt natuurlijk wel dat er meer jongens zijn die in hetzelfde schuitje zitten en dat ze elkaar goed kennen van Ajax. Maar het móét echt uit hunzelf komen, dat is het allerbelangrijkste."

Dit is Michael Reiziger: primeur bij Ajax, geheimzinnige relatie én beschuldigde ex van ontvoering Michael Reiziger tekende onlangs bij als bondscoach van Jong Oranje, nadat hij in verband werd gebracht als mogelijke opvolger van Francesco Farioli bij Ajax. Als voetballer kende de bondscoach een succesvolle carrière en speelde hij op meerdere posities. De Surinaamse Nederlander kwam uit voor onder meer Ajax, FC Barcelona, AC Milan en het Nederlands elftal. Na zijn vertrek bij Ajax in 2023 werd hij aangesteld als bondscoach Jong Oranje. Dit is Michael Reiziger.

Wennen aan Slowakije

De voormalig speler van onder meer Ajax en Valencia denkt dat vooral de ambiance wennen zal worden voor zulke ervaren krachten. "Tegen Ivoorkust was de Euroborg nog uitverkocht. Dat is wel mooi, maar nu ga je natuurlijk naar Slowakije. Daar is een andere vibe dat je gewend bent. Een kleiner stadion en daar moet je je wel goed tegen wapenen. Dat je die externe motivatie echt uit jezelf moet halen, omdat je misschien door het publiek nu minder gaat krijgen dan bijvoorbeeld tegen Ivoorkust in die oefenwedstrijd."

Maduro won hetzelfde jeugdtoernooi in 2007 en weet wat er gevraagd gaat worden. "Het geheim wordt dat ze honderd procent moeten geven. Wij wilden onszelf toen allemaal laten zien, omdat het toen het begin was van dat alles helemaal werd uitgezonden op tv. Dat gaf extra motivatie. Dit EK moet iets speciaals zijn voor die jongens, dat moet gaan leven met deze groep."

Ryan Babel adviseert Ajax-talent Jorrel Hato (19) over transfer naar Europese top: 'Dan moet hij het doen' Jorrel Hato lijkt zijn laatste wedstrijden voor Ajax te spelen, voordat hij de stap zet naar de Europese top. Voormalig Ajacied Ryan Babel heeft een duidelijk advies voor de jonge verdediger van de Amsterdammers. "Vroeger was zoiets ondenkbaar", stelt Babel.

Mogelijke transfers: 'EK is een bevestiging'

Niet alleen EK-goud lonkt: Taylor en Hato worden genoemd bij Europese topclubs. Maduro kent het gevoel, want hij vertrok na het EK 2007 naar Valencia. "Die interesse speelt natuurlijk al wel langer, maar zo’n EK is wel een bevestiging. Omdat alle toptalenten tegen elkaar spelen, dus je kan het goed vergelijken. Als je bijvoorbeeld een spits zoekt in die leeftijdsklasse, dan ga je naar alle spitsen kijken van elk land. Dan kan je de beste pakken bij wijze van spreken. Dat is dus wel heel makkelijk scouten."

Maduro werkte als assistent-trainer van Maurice Steijn samen met Taylor bij Ajax. Hij is lovend. "Hij is klaar voor de volgende stap, maar in de Europese top wordt wel weer wat anders gevraagd. Daar wordt wel eens heel makkelijk overheen gekeken, maar je gaat naar een andere cultuur, het niveau gaat hoog omhoog en er wordt anders gekeken naar voetbal. Dat wordt vooral wennen, zeker voor Ajax-spelers. Omdat die vaak op één manier gewend zijn om te voetballen. Wat dat betreft is het goed dat ze een jaar met Francesco Farioli hebben gewerkt. Taylor heeft alle ingrediënten om zich nog door te ontwikkelen, ook in het buitenland."

Dit is Jade Anna, de vriendin van 'goudhaantje' Kenneth Taylor: influencer met veel haters en eerdere relatie met YouTube-ster Kenneth Taylor brak een aantal jaren geleden door bij Ajax en is na de nodige hoogte- en dieptepunten al een tijdje onbetwist basisspeler in Amsterdam, met een goal in De Klassieker als laatste hoogtepunt. Het gaat hem ook in de liefde een poos voor de wind, want hij is al ruim een jaar dolgelukkig met vriendin Jade Anna van Vliet. En die naam doet bij de nodige mensen wel een belletje rinkelen. Wat weten we over deze 20-jarige?

'Té veel wedstrijden'

Maduro uit in aanloop naar het EK ook zijn zorgen over het overvolle programma. "Het slaat helemaal nergens meer op. Het is alleen voor het geld tegenwoordig, gewoon zodat er altijd voetbal op de televisie is." Met 54 duels voor Taylor en 55 voor Hato dit seizoen kan een EK funest zijn. "Ze zeggen dan: 'het zijn allemaal jonge gasten, dus die kunnen het wel aan'. Maar op een gegeven moment betalen zij de rekening."

"Dat heb je bij elke jonge speler gezien, helaas. Bij Pedri en Gavi bijvoorbeeld, die speelden de Olympische Spelen, het EK en een jeugd WK en uiteindelijk raakten zij zwaar geblesseerd. Ik vind dat spelers in bescherming moeten worden genomen, alleen dat gebeurt natuurlijk niet. Iedereen vindt het mooi, maar het blijft een mens, hè. Die moet ook herstellen en rust hebben", stelt Maduro.

i Statistieken Jorrel Hato en Kenneth Taylor

©Sofascore

Nieuwe generatie moet opstaan

Tot slot hoopt Maduro vooral dat Jong Oranje na 18 jaar eindelijk weer eens het EK wint. "Het wordt ook wel weer tijd dat we zo’n toernooi winnen. Na achttien jaar bellen journalisten mij nog steeds. Het wordt tijd dat een nieuwe generatie dat stokje overneemt", besluit Maduro schaterlachend. Jong Oranje trapt donderdag hun jacht op EK-winst af met een duel tegen Finland.