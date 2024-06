KIJK LIVE | Ronald Koeman blikt vooruit op eerste duel van Nederland op EK 2024

Bartina Koeman (63) is de vrouw van Oranje-bondscoach Ronald Koeman (61). Ze kregen een relatie toen het fenomeen 'voetbalvrouw' nog niet zoveel aandacht kreeg als tegenwoordig. Toch zetten we Bartina nu in het zonnetje. Er is genoeg over haar te vertellen: ze is ondernemer en kampt momenteel helaas met medische klachten.